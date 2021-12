Barcelona Transfer News: Approche d’Alvaro Morata réalisée

Alors que janvier approche à grands pas, l’actualité du transfert de Barcelone s’intensifie de jour en jour, avec diverses cibles qui auraient été identifiées. Selon Diario AS et Fabrizio Romano, les géants catalans ont fait une démarche pour signer la Juventus et l’ancien attaquant du Real Madrid Alvaro Morata, le club italien envisageant un accord d’échange impliquant Memphis Depay.

Dans d’autres actualités sur les transferts de Barcelone, la situation du contrat d’Ousmane Dembélé aurait rencontré un obstacle majeur. Selon Gerard Romero, Barcelone ne peut plus se permettre les demandes de Dembélé, ce qui pourrait entraîner une rupture des pourparlers, le Français ne souhaitant parler que de ses conditions.

Toujours 24 ans et en passe de devenir disponible dans le cadre d’un accord gratuit l’été prochain, Dembélé attirera de nombreux prétendants potentiels, dont Newcastle United, selon Romano. Les Magpies, désormais riches, ont approché le Français il y a quelques semaines et ont peut-être l’impression que le moment est venu de poser à nouveau la question sur le désir de Dembélé de faire le pas.

Bien sûr, compte tenu de son talent, Newcastle n’est pas le seul club de Premier League à s’intéresser à Dembélé. Romano a également déclaré qu’un autre club anonyme a fait une démarche pour signer le joueur de 24 ans. Et, il faut le dire, si ce club fait partie des « six grands », Dembélé ne pourra peut-être pas résister à un mouvement.

Lorsque Depay a franchi pour la première fois les portes du camp Nou, sa tête aurait été pleine de rêves. Et, pendant quelques mois, il semblait susceptible de réaliser ces rêves – prendre un bon départ. Maintenant, en décembre, cependant, ce rêve ressemble de plus en plus à celui d’un cauchemar imminent. Le Néerlandais a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure et n’a marqué que huit buts toute la saison.

Après l’arrivée de Ferran Torres, Depay pourrait se retrouver à la traîne, alors que Barcelone se prépare pour l’avenir. Les rapports suggèrent certainement que Barcelone serait prêt à lui montrer la porte, en faveur de l’accueil de Morata.

