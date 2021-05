Barcelona’s Pique: Chaque année, il devient de plus en plus difficile de gagner la Liga

L’arrière central de Barcelone, Gerard Pique, a parlé de la course au titre et de la Liga en général lors d’une conférence téléphonique vendredi.

Pique a participé à l’appel avec Javier Tebas et Fernando Palomo d’ESPN, le diffuseur venant d’acquérir les droits de diffusion américains de La Liga.

Cette saison a vu une bataille pour le titre serrée et tendue et Pique estime que la qualité de la Liga s’améliore à chaque saison qui passe.

«Nous sommes allés jouer contre eux mardi, et nous n’avons pas gagné parce qu’ils ont une équipe forte et peut-être qu’ils ne sont pas aussi populaires que les autres clubs, comme le nôtre ou le Real Madrid ou l’Atletico Madrid, mais ils font des choses très bien.

Le Barça avait le titre entre les mains il y a quelques semaines à peine, mais les défaites contre Grenade et le Real Madrid, associées à des matchs nuls contre l’Atletico Madrid et Levante, ont laissé leurs espoirs de titre suspendus par une menace.

Pique a admis que les espoirs de titre du Barca sont à peu près terminés pour cette saison, mais il espère que l’équipe pourra rebondir.

«J’espère que ce n’est pas aussi serré que cette année et que nous pourrons gagner à l’avenir. Mais c’est vrai que cette année entre l’Atlético Madrid, le Real Madrid et nous, nous avons eu une belle bagarre jusqu’au bout. Voyons qui gagne à la fin de la compétition », a-t-il déclaré.

«Mais il y a d’autres clubs qui, comme je l’ai dit, font de grandes choses. Juste pour mettre un exemple de Séville, c’est un club qui se bat jusqu’au dernier jour aussi pour essayer de le gagner. C’est très difficile pour eux car ils sont un peu loin.

«Mais ils ont joué un très bon football et ils sont là parce qu’ils le méritent. Donc, je pense que chaque année, il y a de plus en plus de clubs qui se battent pour être au sommet et c’est très difficile. Chaque année, il est plus difficile de gagner cette compétition.

Source | Conférence téléphonique ESPN-LaLiga