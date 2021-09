Barcelone 0-3 Bayern Munich : analyse tactique

La défaite 3-0 de Barcelone face au Bayern Munich lors du match d’ouverture de la Ligue des champions mardi a été un autre rappel douloureux de la distance parcourue. Mais c’était aussi une indication claire qu’ils continueront de baisser si Joan Laporta ne prend pas bientôt une décision drastique. La défaite du Barça n’était pas seulement due à la différence de qualité entre les deux équipes. En fait, il ne s’agissait peut-être pas du tout de cela.

Comme c’est souvent le cas avec Ronald Koeman, on voit l’idée. Il a un plan pour les grands matchs, et le plan semble parfois prometteur. Contre le Bayern, deux choses doivent être accomplies : ne pas laisser d’espace à Joshua Kimmich pour opérer, et maîtriser la menace d’Alphonso Davies sur l’aile gauche, surtout lorsqu’il est associé à Leroy Sané de ce côté-là.

Le plan de Koeman était clair : marquer d’homme à homme sur les trois joueurs. Un milieu de terrain différent du Barça a pris la responsabilité de Kimmich selon l’endroit où il se trouvait sur le terrain, mais Davies et Sané avaient désigné des marqueurs : Sergi Roberto et Ronald Araujo.

Pedri affronte Kimmich, tandis que Ronald Araujo poursuit Leroy Sané et Sergi Roberto marque Alphonso Davies

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, peu importait où se trouvaient Sané et Davies : leurs marqueurs devaient les chasser et ne leur laisser aucun espace, et une passe à Kimmich ne devrait en aucun cas se produire.

En raison du marquage individuel, la forme du Barça n’a jamais été le 5-3-2 attendu sans le ballon, ce qui était en fait une bonne chose. Cela a simplifié les affrontements en un contre un et a permis au Barça de défendre plus haut sur le terrain avec plus de joueurs.

Le plan a fonctionné dans les 10 premières minutes et le Bayern était quelque peu coincé en possession du ballon. Ils n’ont jamais eu besoin de rester longtemps car chaque fois qu’ils n’avaient pas d’exutoire, le ballon revenait à Manuel Neuer qui est à peu près aussi calme et efficace en possession que n’importe quel joueur au monde – gardien de but ou autre.

Mais l’objectif de Koeman a été atteint : il n’y avait pas de voies de passe faciles, les passes du défenseur central entre les lignes ne se produisaient pas et le Bayern était largement inefficace sur le ballon.

En possession du ballon, le plan du Barça était également clair : si le Bayern pressait haut, ce qu’ils faisaient, le ballon irait directement à Luuk De Jong qui essaierait de le conserver jusqu’à ce que le reste de l’équipe le rattrape. Une fois qu’ils l’ont fait, l’attaque du Barça prendrait la forme d’un 3-1-4-2 avec presque toute l’équipe surchargeant l’aile gauche, laissant Roberto tout seul à droite contre Davies.

Roberto était le grand espoir de Koeman pour la soirée: le joueur capable de suivre Davies à l’arrière et d’offrir également une menace en contre-attaque comme un exutoire sur l’aile droite.

Vous n’avez pas besoin que je vous dise que le Bayern ne se sentait pas du tout menacé par Roberto. Les images le font, fort et clair. Regardez comme ils le laissent tranquille et l’ignorent complètement. Le Bayern voulait que le Barça présente Sergi Roberto. L’idée était de fermer tout le monde, en particulier Memphis Depay, Pedri et Frenkie De Jong – ce que le Bayern a accompli en défendant dans une forme étroite de 4-2-3-1 qui entourait le trio du Barça à tout moment – ​​et de forcer le Barça à trouver Roberto sur l’aile droite, complètement isolé face à l’un des joueurs défensifs les plus rapides et les plus efficaces d’Europe.

C’est d’une naïveté hilarante. Koeman demande à Roberto d’être Ousmane Dembélé ou Ansu Fati, et c’est ainsi que Sergi a fini par se faire huer du stade par ses propres fans. Encore une fois, vous pouvez voir l’idée, mais quand vous n’avez pas les joueurs pour l’exécuter, faites autre chose. Ou faites preuve de bravoure et choisissez Yusuf Demir. Est-ce trop de pression sur un jeune enfant? Peut-être, mais au moins les chances que votre plan fonctionne sont plus élevées avec un joueur qui convient mieux à ce poste et qui a au moins les compétences nécessaires pour essayer de constituer une menace pour Davies.

Mais s’il n’était pas efficace en attaque, au moins Roberto continuerait à bien défendre Davies, non ? Tort. Et c’est là que l’écart d’entraînement était clair. Julian Nagelsmann a vu que le Barça niait les choses qu’il voulait faire, alors il s’est adapté en déplaçant ses pièces.

Robert Lewandowski passe à l’aile gauche, les deux premiers sont Sané et Leon Goretzka, et les deux milieux de terrain centraux sont Thomas Müller et Davies. Gerard Piqué est dans le no man’s land, Araujo essaie toujours de défendre Sané même s’il est censé prendre l’ailier gauche, et Roberto ne marque plus Davies parce qu’il s’inquiète pour Lewandowski.

Le Bayern l’a fait maintes et maintes fois, avec différents joueurs se déplaçant dans différentes positions pour confondre le marquage d’homme à homme du Barça, et c’est ainsi que les Bavarois ont établi une domination totale dans le jeu, à partir de la 20e minute et sans jamais regarder en arrière. Pour être parfaitement clair, le Bayern était loin d’être à son meilleur. Les joueurs hésitaient à tirer, la finition était mauvaise et les passes dans le dernier tiers auraient pu être bien meilleures, mais ils étaient toujours de loin la meilleure équipe.

Il y avait beaucoup de voix fortes partout mardi disant que l’équipe du Barça n’était pas assez bonne pour rivaliser avec le Bayern, que le gouffre de qualité est la raison pour laquelle quel que soit l’entraîneur, le Barça n’aurait aucune chance. Je suis fortement en désaccord. Pas avec la partie talent. Essayer de faire valoir que l’équipe actuelle du Barça, en particulier avec les blessures en attaque, est proche de celle du Bayern en termes de talent individuel est stupide.

Mais vous ne me convaincrez pas que l’équipe du Barça n’est toujours pas assez bonne pour être bien meilleure que cela, et vous ne me convaincrez certainement jamais que les joueurs du Barça sont aussi bien entraînés qu’ils pourraient l’être. Et il y a un exemple clair de l’aspect du football qui dépend le moins du talent individuel : le pressing.

Presser est une question de schéma : l’entraîneur conçoit un système pour défendre plus haut sur le terrain de manière efficace, dans le but d’empêcher l’opposition de se construire confortablement par l’arrière et dans l’espoir de les forcer à commettre une erreur près de leur but qui créer une chance de marquer facile.

Presque toutes les équipes d’Europe le font, indépendamment de la qualité des joueurs ou de l’esprit défensif de l’entraîneur. Le football a évolué vers un endroit où ne pas appuyer efficacement est préjudiciable, nuisant aux chances de gagner de votre équipe.

Voici la presse du Bayern de mardi :

Regardez à quel point il est conçu et organisé. Nagelsmann veut un pressing individuel, et c’est fait à la perfection : pas d’options de passes faciles, et chaque joueur sait exactement qui marquer et fait avec un maximum d’effort. Sans surprise, le Barça est obligé de jouer longtemps dans les deux jeux mis en évidence ci-dessus.

Peu importe ici à quel point Sané peut exécuter une noix de muscade, ou à quel point Lewandowski est un finisseur. Leur travail consiste à arrêter l’autre équipe, et il s’agit d’efforts, de communication et d’instructions claires de leur entraîneur. Cela aide que le Bayern était déjà la meilleure équipe de pressing au monde sous Hansi Flick, mais Nagelsmann a clairement maintenu son niveau dans cette partie du match.

Regardons maintenant la presse du Barça. Souvenez-vous, Ronald Koeman entraîne cette équipe depuis 15 mois maintenant :

Ça commence bien. Koeman aime aussi le pressing homme à homme, et le Barça le fait bien. Toutes les options de passes sur le côté gauche du Bayern sont fermées et l’objectif principal est atteint : forcer le ballon à revenir à Neuer. Niklas Süle est prêt à le faire, et Memphis sur le côté gauche court déjà à toute vitesse pour non seulement arrêter une passe facile à Dayot Upamecano mais aussi forcer Neuer dans une longue balle. La première phase est un succès.

Mais faites attention à Sergio Busquets, encerclé dans la ligne médiane. Il remplace Ronald Araujo, qui a suivi Leroy Sané jusque dans la moitié de terrain du Bayern. Araujo, parce qu’il est un défenseur, fait la chose naturelle et intelligente et commence à battre en retraite une fois que le ballon arrive à Neuer. Son travail est fait. Busquets, voyant cela, devrait soit communiquer avec Araujo et lui dire de rester avec Sané, soit sprinter vers le joueur du Bayern pendant qu’Araujo revient à sa position d’origine.

Busquets ne fait ni l’un ni l’autre, Araujo recule et Sané est tout seul. Le Barça voulait que Neuer soit long, et tous les autres joueurs sont parfaitement positionnés pour arrêter chaque option courte.

Neuer joue une passe calme et parfaite avec son pied gauche plus faible vers un Sané grand ouvert et le Bayern est prêt à courir. Busquets ne fait jamais la lecture, et le pauvre Frenkie De Jong a les mains en l’air pour demander ce qui s’est passé derrière lui :

Maintenant, pour être juste, Busquets et Araujo sont également à blâmer. C’est finalement aux joueurs de décider, et Busquets est suffisamment expérimenté et intelligent pour faire la lecture. Mais c’est tellement clair ici qu’ils n’ont pas été correctement entraînés à communiquer dans cette situation. La communication est cruciale pour faire pression, et le Barça a été mauvais à maintes reprises mardi.

Ce jeu n’est pas un accident isolé, et ce n’était pas un match serré qui s’est terminé 1-0 parce que Busquets et Araujo n’ont pas réussi à communiquer à ce moment-là, Sané a eu un coup franc et a finalement aidé un vainqueur de Lewandowski. C’était un moment aléatoire à la 15e minute qui illustrait parfaitement les problèmes de l’entraînement du Barça.

Je peux accepter les lacunes offensives avec une équipe à court d’attaquants. Je peux accepter des défenseurs lents qui ne sont pas assez bons pour arrêter des attaquants de classe mondiale. Ce n’est pas sur Koeman.

La conception d’un plan d’attaque entièrement basé sur le fait que Sergi Roberto bat Alphonso Davies repose sur Koeman. Un plan urgent qui échoue constamment en raison d’une mauvaise communication concerne Koeman. Un manque d’ajustements à la mi-temps et une seconde mi-temps pathétique dans laquelle le Barça a garé le bus pour ne pas perdre de beaucoup est sur Koeman. Aucun tir cadré est sur Koeman.

Cela va au-delà du manque de talent et pas d’argent pour recruter des joueurs de classe mondiale. Vous ne pouvez pas regarder les Young Boys battre Manchester United avec une stratégie offensive audacieuse et dire qu’ils ont de meilleurs joueurs que le Barça. Vous ne pouvez pas regarder l’Ajax d’Erik ten Hag essuyer le sol avec le Sporting Lisbon sur la route et dire qu’ils ont de meilleurs joueurs que le Barça.

“Aucun entraîneur ne battra le Bayern avec cette équipe” est un argument paresseux. Il ne s’agit pas de battre le Bayern. Très peu de fans du Barça sont entrés dans ce match en pensant que cela arriverait. Mais ils auraient pu et dû mieux concourir, et l’entraîneur aurait dû se lancer dans un plan solide et réfléchir sur ses pieds pour apporter des modifications à ce plan.

Il ne l’a pas fait. De nouveau.