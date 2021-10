Barcelone 1-2 Real Madrid, El Clásico : revue tactique

Barcelone a perdu El Clásico 2-1 contre le Real Madrid au Camp Nou dimanche lors d’une autre journée déprimante pour les supporters du Barça, mais c’était loin d’être une promenade dans le parc de Los Blancos comme certains auraient pu s’y attendre. Le Barça a concouru durement et méritait plus du jeu, et pour la première fois depuis un certain temps, Ronald Koeman a fait la plupart des choses correctement en tant qu’entraîneur.

Le Barça a débuté le match en 4-3-3 avec quelques ajustements personnels : Eric García a débuté sur le côté droit de l’arrière central avec Gerard Piqué, et Frenkie De Jong est passé de son rôle habituel sur le côté droit du milieu de terrain trois à gauche, avec Gavi à sa place. Memphis Depay a commencé sur l’aile gauche et Ansu Fati a mené la ligne, et tous ces petits changements de Koeman avaient un but.

Koeman a de nouveau opté pour le marquage d’homme à homme, mais il semble avoir tiré une leçon des catastrophes contre le Bayern Munich et l’Atlético Madrid lorsque l’équipe a joué une défense individuelle suicidaire qui n’avait aucun coup contre le mouvement de ces équipes. Contre Madrid, le Néerlandais s’est montré un peu plus prudent.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la plupart de l’équipe du Real Madrid est marquée individuellement, mais Ansu Fati est seul contre les deux défenseurs centraux de Madrid, ce qui signifie que Piqué et García partageraient les responsabilités de défendre Karim Benzema à l’autre bout. C’était un ajustement intelligent car il protégeait les deux défenseurs centraux et leur permettait de garder une bonne forme à l’arrière, en particulier avec la tendance de Benzema à se déplacer tout autour du dernier tiers et à manquer de recevoir le ballon au milieu de terrain.

Mais le plus important pour Koeman était de marquer le milieu de terrain madrilène. Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos étaient le point central de la défense du Barça, et Sergio Busquets, De Jong et Gavi ont marqué de près ces trois-là pendant toute la première mi-temps. Les milieux de terrain madrilènes n’aiment pas faire des courses dans l’espace et confondre un système de marquage individuel : ils veulent être sur le ballon à tout moment pour le faire avancer, ce qui a permis de les marquer plus facilement que les joueurs centraux du Barça l’ont fait.

Le plan défensif de Koeman a très bien fonctionné dès le début, il faut le dire. Le Néerlandais voulait accomplir une chose : forcer Madrid à jouer de longs ballons. Il l’a fait en demandant à son milieu de terrain de refuser les espaces aux joueurs centraux de Madrid et en demandant à Eric de suivre de près Benzema lorsque le Français a chuté profondément pour recevoir une passe.

Cette option n’étant pas non plus disponible, les défenseurs centraux de Madrid, souvent David Alaba, n’avaient d’autre choix que d’aller longtemps à l’un des ailiers, souvent Vinicius Junior. Parce que Piqué était l’homme de rechange dans le système, il avait la liberté d’aller couvrir l’espace et d’aider Óscar Mingueza contre le dangereux Brésilien.

Jusqu’à la 20e minute, Madrid était tout simplement bloqué en possession du ballon et n’offrait jamais le moindre danger. Le Barça était à l’aise avec les longs ballons derrière sa défense même avec une cible dangereuse comme Vinicius ; c’est le risque que Koeman a choisi de prendre au lieu d’appuyer très haut sur le terrain et d’avoir une seule mauvaise lecture qui brise tout le système comme nous l’avons vu tant de fois ces derniers temps. Le pari a fonctionné et le Barça était assez facilement la meilleure équipe au cours des 25 premières minutes en raison de la qualité de sa défense en équipe.

Et c’est à la 25e minute que le plus gros jeu du match s’est produit : le raté de Sergiño Dest n’a pas besoin d’une panne tactique ; c’était une mauvaise finition, pure et simple, et une chance qu’il aurait dû prendre. Et c’est aussi le genre de chance qu’une équipe inférieure qui joue mieux que ses adversaires au début doit absolument saisir. L’attaque du Barça est terrible en ce moment, et la défense de Madrid est excellente. Cette combinaison de facteurs signifiait qu’ils auraient une opportunité de but vraiment en or. Ils l’ont raté, et cela leur a coûté.

Mais cela ne veut pas dire qu’à partir de ce moment-là, Madrid s’est réveillé et a absolument dominé le match. Ils ont continué à lutter avec le système défensif du Barça et leur but est venu tout simplement parce que David Alaba est l’un des meilleurs joueurs polyvalents de la planète Terre, Mingueza a été trop lent à s’attaquer à Vinicius au début du mouvement et Benzema a fait une course sensationnelle. pour jouer à Alaba ouvert.

Après ce but, Madrid s’est retiré et s’est installé dans le modèle qu’il a suivi pour le reste du match : mettre huit hommes derrière le ballon et laisser Vinicius et Benzema à l’avant pour la contre-attaque. Le Barça a attaqué dans les dernières minutes de la première mi-temps avec ce qui est finalement devenu une formation 3-5-2, et Jordi Alba s’est rendu compte que Rodrygo offrait très peu de menace derrière et a beaucoup avancé.

Le Barça n’a plus d’identité offensive depuis que Luis Enrique a quitté le club il y a près de cinq ans. Ils ont eu trois managers différents depuis, et tous ont essayé une variante de la même chose : passer, passer, passer, passer, passer, quelqu’un fait quelque chose, répète. Dimanche, ce quelqu’un était Alba. L’arrière gauche était de loin le joueur le plus menaçant du Barça à l’avenir, et c’est sa course combinée à une douce passe de Busquets à la 43e minute qui a créé une grande chance pour Fati mais Alaba a fait un bon bloc.

C’était la seule chance qu’ils avaient avant la mi-temps, car le problème avec l’attaque du Barça en première mi-temps était le manque d’attaques au milieu. Ils passaient latéralement et en arrière jusqu’à ce que le ballon atteigne Alba, et quand il n’y avait plus rien, le ballon était recyclé. Ansu et Memphis ont trop dérivé et De Jong n’a jamais attaqué la boîte comme il le fait habituellement. Le milieu de terrain madrilène n’a jamais été défié et Koeman devait faire quelque chose à la mi-temps.

Et à son honneur, encore une fois, l’entraîneur a vu le problème et a fait un changement. Philippe Coutinho a remplacé Mingueza, le Barça est passé en 4-2-3-1 et Dest est passé à l’arrière droit. Gavi était techniquement l’ailier droit, mais était essentiellement un quatrième milieu de terrain.

C’était un bon coup : Coutinho a bien joué au cours de ses 15 premières minutes sur le terrain, le Barça a établi l’avantage numérique au milieu pour la première fois de tout le match, et ils ont finalement commencé à mettre la défense de Madrid dans des situations inconfortables devant couvrir le milieu tout en s’inquiéter pour Ansu et Alba à gauche et Dest à droite.

Le Barça n’a jamais créé une très grande occasion mais avait au moins l’air plus menaçant, et de plus en plus de joueurs ont commencé à courir dans la surface avec plus d’intention de marquer. La défense de Madrid semblait de plus en plus vulnérable au fil du temps, et tout est devenu un peu plus désespéré et ultime.

Finalement, cependant, le Barça a commencé à se fatiguer et n’a pas pu maintenir la même pression, et c’est là que Ronald Koeman a pris sa seule très mauvaise décision du match. Son remplaçant au milieu de terrain était Sergi Roberto, qui, comme on pouvait s’y attendre, n’a eu aucun impact. Riqui Puig aurait été la meilleure option en raison de son dépassement courageux et progressif qui était précisément ce qui a causé des problèmes à Madrid en seconde période, mais demander plus de minutes pour Puig ne vaut rien à ce stade.

Amener Luuk De Jong et Sergio Agüero en retard est bien, mais Madrid a tué le match au compteur avec un deuxième but avant que les deux n’aient un réel impact.

La vérité, cependant, est que ce fut facilement l’un des pires Clásicos depuis très longtemps. Aucune des deux équipes n’avait l’air bien, et Madrid était incroyablement mauvais en attaque compte tenu de la façon dont ils ont bien joué au début de la saison. Aussi compétitif soit-il, le Barça était encore au mieux médiocre. C’est peut-être aussi bon qu’ils peuvent l’être en ce moment, mais si Madrid avait joué près de son meilleur niveau, nous ne parlerions pas seulement du fait que Manchester United serait gêné à domicile par ses plus grands rivaux dimanche.

Plus surprenant que tout, cependant, c’est qu’il est légitimement difficile de s’en prendre à Koeman. Son plan de match était solide, le remplacement à la mi-temps était le bon et le Barça était la meilleure équipe sur l’équilibre du jeu. Une autre surprise est la qualité du jeu des vétérans : Piqué, Alba et surtout Busquets étaient tous très bons, ce que l’on ne voit généralement pas dans les gros matchs.

Mais en revoyant le match, je ne peux m’empêcher de me demander si Madrid n’a pas si bien joué parce qu’ils n’y étaient tout simplement pas obligés. Pendant une grande partie de la seconde mi-temps, il semblait que Los Blancos savaient qu’ils n’avaient jamais de vrais ennuis et qu’ils n’avaient jamais besoin de sortir de la deuxième vitesse. L’équipe de Carlo Ancelotti est restée solide à l’arrière, sachant qu’elle finirait par marquer une seconde, ce qu’elle a fait, et une fois le match terminé, elle n’a pas célébré comme si elle venait de remporter une bataille brutale au domicile de ses plus grands rivaux.

J’espère que je me trompe, car cela montrerait vraiment à quel point le Barça est mauvais en ce moment. Lorsque le Real Madrid n’est pas vraiment excité à l’idée de vous battre, il se peut qu’il ne vous considère plus comme une menace. Et c’est très déprimant.