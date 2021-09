Barcelone 3-0 Levante, Liga : analyse tactique

Barcelone a finalement ramené un peu de positivité avec une excellente victoire 3-0 sur Levante dimanche après-midi. Alors que la plupart des discussions d’après-match sont allées à juste titre au retour triomphal d’Ansu Fati, l’équipe a très bien joué et nous a donné des raisons de croire qu’elle peut être meilleure que ce que nous avons vu ces dernières semaines.

Cependant, lorsque les nouvelles de l’équipe ont été annoncées une heure avant le match, le Barça est sorti avec une composition étrange, avec des joueurs apparemment hors de position et pas une idée très claire de la façon dont ils voulaient s’organiser. Les fans étaient naturellement inquiets à propos du match qu’ils s’apprêtaient à regarder, mais pour la première fois depuis longtemps, nous avons tous été positivement surpris par l’équipe de Ronald Koeman.

Le Barça s’est formé en 4-2-3-1, avec Nico González et Sergio Busquets en double pivot et Gavi jouant sur l’aile droite aux côtés de Philippe Coutinho et Memphis Depay, avec Luuk De Jong seul en tête.

Mais la chose intéressante à propos de cette forme était à quel point elle était étroite. Plus précisément, comment il a surchargé le côté gauche de l’attaque du Barça.

Regardez comment, à l’exception de l’arrière droit Óscar Mingueza, toute l’équipe joue sur le côté gauche du terrain. Gavi était tout sauf un ailier droit dans le jeu, agissant davantage comme un milieu de terrain intérieur droit pour surcharger complètement la zone centrale. Levante était en forme de 4-4-2, mais leurs deux milieux de terrain centraux n’avaient que très peu d’aide de la part des hommes larges et étaient simplement dépassés par le nombre de joueurs du Barça au milieu.

C’est ainsi que les Blaugrana ont établi leur domination au début du match, et c’est ainsi qu’ils ont été supérieurs pendant les 90 minutes. Levante ne s’est jamais ajusté et le Barça n’a jamais abandonné le plan. Avec Busquets et Nico comme double pivot et Mingueza choisissant ses points sur le moment de faire des courses en tant qu’arrière latéral, le Barça a concentré son attaque presque exclusivement sur la gauche, avec Memphis et Sergiño Dest doublant l’arrière latéral et créant des ravages sur ce côté.

Dans les rares occasions où ils attaquaient sur la droite, le Barça restait très étroit avec sa forme au milieu de terrain et il y avait toujours des options de passes sur tout le terrain pour construire efficacement depuis l’arrière.

Regarder le Barça jouer avec une forme aussi étroite m’a donné des flashbacks sur la merveilleuse équipe de l’Ajax 2018-19 qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette saison-là. L’équipe d’Erik Ten Hag a joué de manière très similaire, surchargeant un côté particulier du terrain en fonction de l’adversaire et ne se souciant pas du tout de garder la largeur. Il s’agissait d’avoir la possession et de gagner la bataille des nombres au milieu, ce qui était crucial pour une équipe qui n’avait pas d’attaquants de classe mondiale et qui comptait sur la domination du milieu de terrain pour créer autant d’occasions que possible d’essayer de rivaliser avec les meilleures équipes en Europe.

Cela semble familier à la situation actuelle du Barça, n’est-ce pas? Et curieusement, Alfred Schreuder, l’assistant principal de Ronald Koeman et entraîneur-chef par intérim contre Levante dimanche, était l’assistant de Ten Hag à l’Ajax cette saison-là.

Mais la forme étroite surchargeant l’aile gauche n’était que l’un des deux éléments cruciaux de la domination du Barça dimanche. L’autre était pressant: les Catalans étaient des lions absolus hors du ballon, mais étaient également bien organisés pour appuyer efficacement sur les coups de pied et récupérer constamment le ballon en haut du terrain pour continuer à étouffer Levante.

Le Barça a de nouveau opté pour le marquage individuel, mais contrairement à la stratégie de pressage en cas de catastrophe contre le Bayern Munich, les Blaugrana ont été beaucoup plus précis et agressifs dans leur poursuite des joueurs de Levante, refusant l’espace et forçant soit de longs ballons, soit de mauvaises passes au milieu. Óscar Mingueza et Sergiño Dest ont été particulièrement efficaces dans leur pressing, suivant leurs cibles désignées partout sur le terrain si nécessaire et récupérant le ballon.

Mingueza suit son défenseur au milieu du terrain et récupère le ballon

Sergiño Dest presse agressivement son homme et force une mauvaise touche pour récupérer le ballon

Cependant, il ne s’agissait pas seulement d’appuyer sur les coups de pied de but. Chaque fois qu’ils perdaient le ballon, le Barça chassait en meute, envoyant autant de corps que possible pour le récupérer instantanément.

Quatre joueurs du Barça encerclent deux hommes de Levante pour récupérer le ballon

Levante ne pouvait pas respirer sur le ballon, et le Barça n’a jamais manqué d’essence et est resté attaché à sa stratégie pressante pendant 90 minutes. C’était la performance défensive la plus impressionnante de la saison par un mile.

Le match concerne les joueurs à la fin de la journée, et le Barça a réalisé plusieurs performances individuelles très impressionnantes dimanche. Gavi était incroyable, Busquets et Nico ont brillé ensemble comme un double pivot très efficace, et Dest a été absolument brillant avec et sans le ballon pendant tout le match.

Il est également très important de souligner à quel point Levante était mauvais : il n’y a eu aucun ajustement du déséquilibre du milieu de terrain et ils n’ont rien offert en possession, d’autant plus que leurs meilleurs joueurs offensifs sont tous blessés. Shkodran Mustafi a été un désastre à l’arrière (bonjour les fans d’Arsenal lisant ceci, désolé pour tout le SSPT que je viens de vous donner) et l’arrière droit Jorge Miramón a été tout simplement détruit par Memphis et Dest et n’a reçu aucune aide.

Mais le Barça a déjà affronté d’autres mauvaises équipes et n’a pas joué aussi bien, et pour moi le coaching y est pour beaucoup. Je ne veux pas être injuste envers Ronald Koeman et je pense qu’il a été fortement impliqué dans la sélection de l’équipe et le plan de match, donc je ne ferai pas la blague facile que tout le monde sur Twitter a faite que la seule raison pour laquelle le Barça a si bien joué est parce qu’il n’était pas sur la ligne de touche.

Contrairement à plusieurs matchs sous Koeman, le Barça n’était pas prêt à échouer. Le plan de jeu offensif a profité des forces des joueurs au lieu d’exposer leurs faiblesses. Il n’y avait pas de Sergi Roberto isolé contre Alphonso Davies cette fois.

Gavi n’est pas un ailier, donc il n’a pas joué comme tel ; il lui a été demandé d’être lui-même et d’être toujours proche du ballon, même si cela signifiait ne pas être dans sa position “d’origine”, et c’est pourquoi Gavi a été félicité par tout le monde pour avoir fait ce qu’il est bon au lieu d’être critiqué pour essayer de faire quelque chose qu’il peut ‘t.

La défense est problématique, donc Nico et Busquets se sont assis et Mingueza, un arrière latéral défensif, n’a fait que des courses opportunes dans l’attaque. Le Barça a tout de même réussi à être efficace avec le ballon tout en offrant une solide protection aux défenseurs centraux, car l’attaque était bien conçue et les joueurs étaient à l’aise dans les rôles qu’ils savent jouer.

Le match de dimanche, avec la mise en garde évidente de la gravité de l’adversaire, a prouvé qu’il y avait encore beaucoup de talent dans cette équipe, en particulier au milieu de terrain. S’ils sont bien entraînés, le Barça peut se battre contre n’importe qui. Oui, parfois, ils seront dominés par de meilleurs adversaires, mais s’ils jouent avec la même faim du ballon et reçoivent continuellement une plate-forme solide pour attaquer, ils peuvent toujours se rendre fiers d’eux-mêmes et des fans de leurs efforts.

Les fans du Barça ne sont pas stupides. Personne ne prétend que cette équipe devrait jouer comme 2011 ou 2015. Mais cela peut être beaucoup mieux, et dimanche a montré qu’il est possible d’être meilleur.