Barcelone a besoin d’un leader pour qu’il puisse à nouveau croire en lui

Dans sa Masterclass publiée récemment, Xavi parle de l’importance de considérer le ballon comme un trésor et non comme une bombe.

Quelque chose que vous désirez car, lorsque vous l’avez, vous contrôlez vos adversaires et le jeu.

Cela continue d’être un truisme dans le football moderne qu’il a aidé à inaugurer.

Contre Alaves, c’était mission accomplie. 80% de possession résultant en 16 tirs et 5 cadrés.

De bonnes statistiques et ce qui semblait être une amélioration par rapport aux performances récentes en live.

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? La philosophie doit-elle être mise à jour ou les joueurs du Barca le font-ils simplement mal?

Quand vous voyez Xavi gesticuler et crier en parlant de football, comme le font de nombreux bons managers, sa passion pour le jeu est évidente.

C’est une énigme qu’il veut résoudre.

Une croyance qu’il défend.

Un plan qu’il veut mettre en œuvre.

C’est le leadership auquel vous croyez.

Photo de KARIM JAAFAR/. via .

C’est ce qui manque à cette équipe de Barcelone sur et en dehors du terrain.

Ces joueurs du Barca sont intelligents, mais se figent une fois dans la rue.

Personne ne se mobilise pour commander les troupes.

Pour marquer le but.

Pour faire le tacle.

Prendre le risque de briser la ligne défensive.

Tout le monde attend que quelqu’un d’autre prenne les devants.

C’est peut-être le plus gros acte d’accusation contre les capitaines. Sergio Busquets et Gerard Pique, pour tout ce qu’ils sont capables de donner dans les bonnes circonstances, sont trop timides pour être de bons leaders.

Et étant donné le jeu bâclé de ces derniers temps, ils ne donnent pas non plus l’exemple.

Sur le terrain, Barcelone n’a pas besoin de trouver le prochain Lionel Messi. Ils doivent trouver le prochain Javier Mascherano ou Carles Puyol.

Des joueurs prêts à travailler dur en arrière-plan pendant que leurs coéquipiers talentueux brillent. Des énergisants à l’esprit guerrier.

Personne n’a été grand contre Alaves, mais du point de vue de jouer avec fierté et intensité, la reconnaissance devrait être donnée à Gavi, et même à Riqui Puig et Alejandro Balde lors de leurs brèves camées.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Si Xavi arrive, il sera immédiatement mis à niveau car il apportera avec lui un livre de jeu au succès prouvé et un engagement à vraiment essayer.

Les joueurs du Barca écouteront parce qu’ils verront un homme qui croit vraiment en ce qu’il dit.

Ils peuvent même être inspirés.

Mais entrer sur le terrain, c’est comme aller au combat. Vous avez besoin de commandants qui rallieront les troupes. Gardez-les organisés. Faites-les jouer avec courage et confiance dans le combat qu’ils entreprennent.

Depuis que Xavi a quitté l’équipe, cet esprit a disparu.

La grande question sera de savoir s’il pourra le ramener, et faire ressortir la même attitude chez les joueurs.

Ce jour ne peut pas venir assez tôt en ce qui me concerne.

Cette équipe a besoin d’un leader maintenant.