Barcelone a déclaré à Haaland “ jouerait ” pour Dortmund la saison prochaine

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a insisté sur le fait qu’Erling Haaland serait toujours au club de Bundesliga la saison prochaine.

Barcelone est l’un des nombreux clubs liés à un déménagement estival pour l’attaquant prolifique qui est actuellement l’une des propriétés les plus chaudes d’Europe.

Kehl a offert une mise à jour sur Haaland et dit qu’il ne fait aucun doute que le joueur de 20 ans ne bougera pas cet été.

«Je le vois tous les jours et je peux dire qu’il s’identifie complètement au club.»

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a récemment rencontré l’agent et le père de Haaland et aurait discuté d’un éventuel transfert au Camp Nou.

L’agent de Haaland, Mino Raiola, a déclaré à AS dans une récente interview qu’un déménagement à Barcelone était «difficile, mais pas impossible» en raison des problèmes financiers des Catalans.

Kehl n’a pas semblé trop surpris par les déclarations de Raiola et sait que les spéculations sur l’avenir de Haaland vont probablement se poursuivre.

“Nous connaissons très bien Mino Raiola, donc une ou deux déclarations ne nous surprennent pas”, a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nous parlons probablement des grévistes dont on parle le plus dans le monde en ce moment. La spéculation ne s’arrêtera pas. »

Source | Doppelpass