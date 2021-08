Barcelone a décroché l’or avec Memphis

in

Il y aura sans aucun doute des jours meilleurs pour cette équipe de Barcelone, qui a été franchement largement dominée pendant de longues périodes à San Mames.

Un match difficile était attendu contre l’Athletic Club, et c’est exactement ce qui s’est passé, et même avec Lionel Messi in situ, le résultat n’a peut-être pas été très différent.

Peut-être que l’Argentin aurait donné au Barca plus d’avantage, mais ce récit doit être abandonné maintenant.

Dans l’ère post-Messi, il est temps de se concentrer sur les points positifs.

Gagner un match nul 1-1 dans ces circonstances est certainement quelque chose pour la colonne plus, et je suggérerais de parler au nom de la majorité lorsque je dis que nous aurions tous pris un point avant le début du match.

Traditionnellement l’un des déplacements à l’extérieur les plus difficiles, il y avait encore assez à tirer du match pour savoir que des jours meilleurs sont à venir pour cette jeune équipe.

La performance de Memphis Depay mérite certainement des applaudissements à titre d’exemple.

Entrer en tant que grand espoir de buteur juste après le départ du plus grand joueur à avoir jamais joué au jeu s’apparente à la nomination de David Moyes à Manchester United après la retraite de Sir Alex Ferguson.

À bien des égards, il est maudit quoi qu’il fasse, cependant, s’il continue à travailler aussi dur qu’il l’a fait au Pays basque et à marquer des buts comme celui d’Exocet en seconde période, les supporters de Barcelone ne peuvent se plaindre.

Un peu rouillé parfois, oui, mais laissons au Néerlandais le temps dont il a besoin pour évoluer dans le rôle, s’habituer aux nuances du système du Barça et aux courses et mouvements de ses coéquipiers.

Il est une menace, ne vous y trompez pas, et si d’autres équipes adverses lui donnent autant de place que l’Athletic, il les fera payer plus souvent qu’autrement.

La faim et le désir de bien faire sont également clairement évidents chez un joueur qui sait que tout le monde du football regarde.

Comparez et opposez ses efforts et son attitude à ceux d’Antoine Griezmann dans la nuit également. Craie et le fromage.

Il y a encore des lacunes dans le sens aigu de la gestion de Ronald Koeman, en termes de tactique et de remplacements décisifs, mais je suis prêt à parier qu’il tirera le meilleur parti d’un joueur avec lequel il a beaucoup travaillé pour l’équipe nationale néerlandaise.

Jusqu’où nous irons dans n’importe quelle compétition cette saison dépendra en grande partie de la capacité à nourrir Memphis, car il a déjà montré qu’il était prêt à relever le défi.