Barcelone a déjà identifié qui ils signeront comme nouveau gardien, selon les rapports

Le FC Barcelone a déjà un objectif en tête sur le marché des transferts pour remplacer Neto en tant que gardien de but n°2 de l’équipe, si le Brésilien devait déménager, comme cela a été largement répandu.

Stole Dimitrievski du Rayo Vallecano pourrait être choisi pour être le nouveau gardien de but du Barça, selon des rumeurs en provenance de son pays natal, la Macédoine du Nord.

Il a commencé sa carrière dans son pays d’origine avec Rabotnichki avant de rejoindre plusieurs clubs espagnols. Après ses débuts à Grenade, il a fait un passage à Gimnàstic avant de rejoindre le Rayo.

Le joueur de 28 ans s’est installé comme le choix n°1 du Rayo, mais pourrait être ouvert à un transfert dans un plus grand club. Cela se produirait si l’ancien gardien de Valence, Neto, trouvait un nouveau foyer.

Dimitrievski n’était pas disponible pour Rayo car ils ont fait match nul 1-1 avec le Real Betis, en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait être lié à l’agitation macédonienne pour un déménagement ailleurs.

Il a récemment représenté la Macédoine lors de son apparition à l’Euro 2020. La Macédoine n’a pas pu gagner un seul point lors du tournoi, mais elle était heureuse de s’y qualifier en premier lieu. Ils sont toujours en vie en qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, avec un match éliminatoire contre l’Italie en attente.

Si Dimitrievski pouvait déménager au Barça, on s’attend à ce qu’il défie Marc-André ter Stegen pour le maillot n°1. Les Catalans ont également Iñaki Peña, 22 ans et originaire de La Masia, comme gardien de but dans l’équipe.