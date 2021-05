Barcelone a des “ doutes croissants ” sur la poursuite de Koeman – rapport

Bien. Nous sommes arrivés tout le monde. Selon un rapport d’ESPN, le conseil d’administration de Barcelone serait incertain quant à l’avenir de Ronald Koeman au club.

Cela n’a pas pris si longtemps. Une saison potentiellement unique et une performance terne en Ligue des champions ont laissé le conseil d’administration de Barcelone un peu incertain quant à ce qu’il attend du manager à l’avenir.

Je me retrouve assez étrangement en défense de Koeman dans cette saison étrange. Barcelone n’a clairement pas assez de talent pour être une des cinq meilleures équipes de la Ligue des champions. La course au titre de la Liga est un peu plus trouble, mais les différences entre leur situation actuelle et celle du début de la saison sont radicalement différentes.

Le temps nous dira à quel point le conseil d’administration du Barca est incertain à propos de Koeman, mais il va sans dire que si le Barca ne gagne pas la Liga, les choses iront rapidement.