Barcelone a des doutes sur Sergino Dest ?

L’avenir de Sergino Dest à Barcelone fait quelques gros titres lundi avec un nouveau rapport suggérant que les Catalans ont quelques doutes sur le joueur de 21 ans après l’arrivée de Xavi en tant qu’entraîneur.

Dest a été mis à l’écart récemment avec un problème de dos mais a fait son retour en tant que remplaçant tardif contre Benfica. Cependant, il n’a pas joué du tout contre Villarreal et n’a même pas été appelé lorsque Jordi Alba a dû être remplacé en seconde période.

Mundo Deportivo estime que le fait que Xavi n’a pas beaucoup utilisé Dest est assez révélateur et prédit que l’Américain aura vraiment du mal à gagner du temps de jeu en janvier une fois que Dani Alves sera éligible pour jouer en compétition.

Le rapport estime également qu’au sein du club « il y a certains doutes sur Dest » et des questions quant à savoir s’il a le bon profil. Il semble que le côté offensif de son jeu soit considéré comme correct, mais il y a des problèmes de concentration dans les moments clés et sa capacité à marquer des « rivaux importants ».

Tout cela signifie que Dest n’est apparemment plus considéré comme « non transférable », même s’il n’est arrivé d’Ajax qu’il y a un peu plus d’un an et a un contrat qui court jusqu’en 2025.

MD estime également qu’il fait partie des joueurs pairs (dont Sergi Roberto, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Philippe Coutinho, Neto ou Samuel Umtiti) qui pourraient potentiellement être utilisés dans le cadre d’un accord pour amener Ferran Torres au Camp Nou.