Barcelone a donné des directives pour garder le GP d’Espagne

La Formule 1 aurait défini les exigences pour que le Circuit de Barcelone-Catalunya reste au calendrier au-delà de cette année.

L’avenir du Grand Prix d’Espagne est en jeu, son domicile depuis 1991 étant l’un des circuits les moins populaires auprès des fans de F1 car il produit rarement des courses passionnantes.

Il a également subi la pression de l’ajout de nouveaux sites à la liste, plus récemment le Grand Prix de Miami, qui serait un candidat pour un créneau au début de l’été – peut-être avec l’Espagne cédant sa place.

Un contrat supplémentaire d’un an pour 2021 a été conclu avec Barcelone, la course étant remportée le 9 mai par Lewis Hamilton, mais rien n’est encore en place pour 2022 ou par la suite.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, aurait dit ce qu’il fallait faire pour préserver le statut de la piste de Barcelone en tant que lieu de course – il est également devenu la scène traditionnelle des tests de pré-saison, jusqu’à cette année, lorsque cela a été transféré à Bahreïn pour des raisons liées. à la pandémie sanitaire.

“La question est entre nos mains, mais l’engagement devrait être pris dans les deux mois et nous devrions être prêts à négocier”, ont déclaré des sources du circuit au média espagnol La Vanguardia.

Il a été signalé que le problème ne concernait pas seulement les frais, mais également le réaménagement de l’infrastructure du circuit.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Aucune augmentation notable des frais de course actuels de 22 millions d’euros n’est recherchée, mais la Formule 1 souhaite voir des mises à niveau des installations telles que les box, la tour de contrôle et la salle de presse, qui sont toutes en grande partie les mêmes qu’il y a 30 ans, ainsi que l’installation de Télécommunications 5G.

Les rapports suggèrent que le niveau d’investissement requis sur la piste se situe entre 70 et 80 millions d’euros – et cela sans aucun remodelage du circuit, les pilotes ayant déclaré qu’ils aimeraient que la chicane menant aux stands soit directement retirée.

Cependant, cette dépense ne serait considérée comme valable que si le circuit se voyait attribuer un nouveau contrat d’une durée d’au moins cinq ans.

Un autre facteur est que la F1 souhaite que la ville de Barcelone s’implique davantage dans l’organisation d’événements pour promouvoir le week-end du Grand Prix, à l’instar de Melbourne et de Montréal, qui établissent des normes élevées à cet égard.

“La ville est l’une des grandes attractions de l’événement”, a déclaré la source du circuit.

Si Barcelone n’est plus considérée comme un lieu approprié, SoyMotor rapporte que le Grand Prix d’Espagne pourrait déménager dans son ancien site de Jerez, où il était basé de 1986 à 1990 et qui a également organisé le GP d’Europe en 1994 et le décideur du championnat du monde de 1997.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!