Barcelone a «exploré la possibilité» de signer Kevin De Bruyne avant que la pandémie ne frappe

Le FC Barcelone voulait signer la star de Manchester City Kevin De Bruyne l’été dernier, mais n’a finalement pas pu car les bénéfices ont implosé en raison de la pandémie, selon des informations en Angleterre.

Selon le journal londonien The Times, De Bruyne est devenu le joueur le mieux payé de la Premier League après avoir signé un nouveau contrat avec les Citizens, mais seulement après une période de négociation de six mois.

Et c’est à cette époque que les géants catalans auraient joué un jeu pour le milieu de terrain, mais ce n’était tout simplement pas le cas.

« Barcelone avait exploré la possibilité d’acheter De Bruyne, mais la pandémie a étouffé toute chance qu’ils avaient de signer le joueur PFA de l’année alors que leurs dettes sont passées à 1 milliard de livres sterling », indique le rapport.

Ce n’est pas la première fois que le Belge est lié à Barcelone.

En 2015, Barcelone était à la recherche d’un nouveau milieu de terrain après le départ de Xavi. Ariedo Braida a été engagé comme conseiller, en partie pour tenter d’attirer Paul Pogba au Camp Nou. Selon le journaliste de Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, Braida souhaitait amener De Bruyne à Barcelone. Cependant, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, les Catalans ont fini par signer Arda Turan.

Turan était considérablement moins cher, puisqu’il a été acheté pour 34 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de variables, à l’Atlético Madrid. D’autre part, De Bruyne a coûté 55 millions de livres (75 millions d’euros). Cependant, Turan ne s’installerait jamais tout à fait à Barcelone, avant d’être prêté à Istanbul Başakşehir et de passer finalement à un transfert gratuit à Galatasaray.

De Bruyne est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Barcelone n’a jamais non plus signé Pogba, qui est allé à Manchester United en 2016 pour 105 millions d’euros (89,3 millions de livres sterling) plus des bonus de 5 millions d’euros.