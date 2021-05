Barcelone à la recherche d’un dégagement, pourrait vendre Griezmann, Dembélé, Alba, Piqué et Busquets

Le FC Barcelone cherche à changer massivement son équipe pour la saison à venir, et pour cette raison, très peu de joueurs sont considérés comme «intouchables». La majorité sont soit sur le marché, soit dans les bonnes circonstances.

Selon Diario SPORT, jusqu’à 10 joueurs sont «à vendre»: Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanić, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Matheus, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé.

Dans le cas de Dembélé, le Barça vendrait s’il ne renouvelle pas son contrat plutôt que de le perdre sur un transfert gratuit. Griezmann pourrait rester, notamment si Lionel Messi ne renouvelle pas son contrat.

En parlant de Messi, il est sans surprise l’un des joueurs que Barcelone veut à tout prix garder. De plus, Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Ronald Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, Ansu Fati et Ilaix Moriba sont sûrs de rester.

Viennent ensuite quatre joueurs qui sont des joueurs d’académie et, dans certains cas, des capitaines, des partants de longue date et / ou des légendes de club: Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto. Le club veut les garder, mais pas à n’importe quel prix. Ils offriront une réduction de salaire «sensible». Si les joueurs sont d’accord, ils resteront, mais sinon, Barcelone cherchera à les faire bouger – ainsi que leurs lourds salaires -.

Cependant, dans la plupart des cas, les joueurs ont des contrats suffisamment longs pour ne pas être obligés d’accepter ni une réduction de salaire ni une vente. Nous verrons ce qui se passe.

Enfin, il y a un dernier groupe – Sergiño Dest, Francisco Trincão et Clément Lenglet. Le club ne sait apparemment pas quoi faire de ces joueurs. Dest a été un élément clé pour Ronald Koeman, mais l’arrivée éventuelle d’un nouveau manager ou celle d’Emerson pourrait changer les choses. Trincão pourrait rester, même s’il n’a pas trop joué, surtout si Dembélé part. Enfin, Lenglet ne partira peut-être pas, mais Barcelone serait ouverte aux offres et serait disposée à se séparer de lui dans la bonne situation.