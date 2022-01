Barcelone a menacé de résilier le contrat de Samuel Umtiti avant son renouvellement – rapport

Le FC Barcelone et Samuel Umtiti sont de retour en bons termes après que le défenseur a signé un nouveau contrat. Umtiti gagnera moins par an, mais pour une période plus longue avec le nouvel accord. Cela signifie que dans l’ensemble, il ne perdra qu’une petite somme d’argent.

Il restait un an et demi à l’accord initial, rapportant 12 millions d’euros par an, pour un total de 18 millions d’euros sur la durée du contrat. Désormais, il gagnera 16,2 millions d’euros en quatre ans et demi, soit environ 3,6 millions d’euros par an. Cela signifie que, sur la durée du contrat, il bénéficiera d’une réduction de salaire de 10 %.

Plus important encore, la forte baisse de son salaire annuel signifie que Barcelone dispose désormais de plus d’espace dans le plafond salarial. Assez pour enregistrer la nouvelle signature Ferran Torres et l’utiliser dès qu’ils le souhaitent.

Ces deux événements ont été de très bons développements pour le club catalan, qui a eu du mal à maintenir des salaires gérables après que les bénéfices ont été durement touchés après le début de la pandémie de COVID-19.

Les fans s’étaient mis en colère contre Umtiti, qui a rarement joué après qu’une blessure grave ait fait dérailler sa carrière. Le club était également de plus en plus frustré par son refus de trouver une équipe qui le prendrait en prêt, pour laquelle il accepterait de jouer.

Il a maintenant été rapporté que Barcelone menaçait même de résilier unilatéralement le contrat du joueur s’il n’acceptait pas de trouver une solution qui leur permettrait d’enregistrer Torres.

Cette action aurait presque certainement conduit à une bataille judiciaire. Barcelone a peut-être essayé de faire valoir qu’Umtiti ne respectait pas les termes de base de son contrat. Qu’un juge soit d’accord serait une autre histoire. La bataille juridique aurait pu mal tourner, les deux parties se disputant pendant des années.

En fin de compte, le club et Umtiti ont décidé de régler les choses de manière plus pacifique.