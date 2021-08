Barcelone a offert des conseils sur le retour d’Ansu Fati

L’ancien entraîneur des jeunes de Barcelone, Franc Artiga, a parlé du retour d’Ansu Fati et a déclaré que les Catalans devaient être prudents avec le joueur de 18 ans.

Fati n’a plus joué pour le club depuis novembre 2020 mais a repris l’entraînement mardi avec des informations suggérant qu’il pourrait être de retour en action en septembre.

Artiga dit que le moment du retour de Fati est crucial et espère que le jeune pourra revenir à son meilleur niveau, voire mieux qu’avant.

«Peut-être qu’il revient mieux, car musculairement, je l’ai vu beaucoup plus fort qu’il ne l’était avant de se blesser. La chose la plus importante est le “timing”, qu’il revienne quand il est à cent pour cent et mentalement préparé, sans crainte de rechute », a-t-il déclaré.

« Tous les joueurs auront la possibilité de devenir importants et d’occuper le devant de la scène. Avec Ansu, nous pouvons espérer, mais nous devons faire preuve de patience. »

Origine | Cadena SER