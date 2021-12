Barcelone a plus que jamais besoin de Pedro

Au vu de sa relégation en Ligue Europa mercredi soir après une défaite 3-0 face au Bayern Munich, les espoirs du FC Barcelone de remporter un trophée cette saison commencent à s’estomper de jour en jour.

L’équipe de Xavi Hernandez est actuellement septième de la Liga, à 16 points du leader du Real Madrid et les géants catalans ont désespérément besoin d’un sauveur en l’absence de Lionel Messi.

Malgré leurs difficultés, cependant, l’espoir demeure car les jeunes de l’équipe espèrent réparer les erreurs de certains de leurs coéquipiers seniors, dont les meilleurs jours sont derrière eux.

Gavi, 17 ans, aux côtés de Nico González et Abde Ezzalzouli, 19 ans, sont trois jeunes espoirs qui ont beaucoup joué sous Xavi. Mais c’est le prodige du football né à Ténérife, Pedri, dont le Barça a plus que jamais besoin en ces temps difficiles.

Mis à l’écart d’une blessure à la cuisse dans un avenir prévisible, le jeune envisage un retour à l’action début 2022.

Voici pourquoi Pedri brillera de mille feux pour les géants catalans en 2022…

Dans l’ensemble, le FC Barcelone s’est relativement bien comporté lors de la récente cérémonie du Ballon d’Or, la capitaine du Barca Femeni, Alexia Putellas, remportant le Ballon d’or féminin, devant sa coéquipière Jenni Hermoso. L’ancienne superstar du Barça Lionel Messi a également remporté le prix dans la catégorie hommes.

Cependant, c’est Pedri, avec son message réconfortant sur le réchauffement climatique, qui a remporté le trophée Kopa du meilleur jeune joueur.

Suivant les traces de Kylian Mbappe et Matthijs de Ligt, un Pedri au visage frais s’est avancé pour accepter son prix de Fabio Cannavaro, vainqueur du Ballon d’Or en 2006.

Pendant ce temps, un Messi à l’air fier regardait avec un grand sourire sur le visage et il a depuis été révélé que le GOAT avait bel et bien voté pour son ancien coéquipier.

Si les yeux du monde n’attendaient pas déjà avec impatience le retour du jeune dans l’action, Pedri remportant ce prix s’assurera de garder le côté blaugrana sous les projecteurs.

Il ajoutera le prix à une armoire à trophées qui comprend déjà une médaille d’argent olympique, une apparition dans le Best XI à l’Euro 2020 et le trophée Golden Boy ; le tout dans sa première saison au Barça.

La plus grande faiblesse de Pedri sera sa disponibilité. Le joueur de 19 ans a fait 73 apparitions exceptionnelles la saison dernière pour le club et le pays, mais il a depuis raté la majorité de cette saison en raison d’une blessure.

Le nom de l’entraîneur du Barça Xavi est gravé à jamais dans l’histoire pour ses performances exceptionnelles qui ont permis à l’Espagne de remporter l’Euro 2012, son troisième trophée international en quatre ans. Maintenant, en 2021, Pedri fait que la plupart des fans de football se souviennent de Xavi 10 ans auparavant.

Bien qu’il n’ait remporté que l’argent, Pedri a été nommé meilleur jeune joueur de l’Euro 2020 après avoir parcouru plus de terrain que tout autre joueur de la compétition, avec un total de 61,5 km.

Il a également effectué plus de troisièmes passes finales que tout autre joueur à 177, ainsi qu’un total de 55 passes à lui seul en demi-finale contre l’Italie, enregistrant un taux de réussite de 100 %.

Sa créativité au milieu de terrain et son partenariat avec Lionel Messi la saison dernière ont donné de l’espoir aux blaugranes après un mauvais début de saison 2020/21.

Après avoir fait de nombreuses comparaisons avec Xavi et Andres Iniesta, les exploits de Pedri lors de sa première saison signifient qu’il sera l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe dès qu’il sera récupéré.

Le FC Barcelone s’est longtemps fait un nom en tant qu’équipe avec une philosophie qui découle de sa célèbre académie La Masia. Leur système de jeunes est le plus célèbre du football mondial, certains des noms les plus célèbres de l’équipe y étant diplômés.

Ces dernières années, son tirage a diminué car l’équipe a importé de plus en plus de joueurs d’autres clubs.

Cependant, avec leur manque de ressources financières limitant les blaugranes à importer de nouveaux joueurs de l’étranger, Xavi devra accorder plus d’importance à ses jeunes talents.

Certains des jeunes actuels les plus excitants de l’équipe, Ansu Fati, Gavi, Nico Gonzalez et Ilias Akhomach, ont tous progressé à La Masia et chercheront à former un avenir meilleur pour le club.

Bien qu’il ne soit pas diplômé de La Masia, Pedri a noué des liens étroits avec l’équipe catalane, étant le leader dans la signature d’un nouveau contrat avec le club qui le lie à une clause libératoire d’un milliard d’euros.

Il a également été confirmé depuis que Fati a rejoint son coéquipier pour signer un nouveau contrat avec la même clause libératoire, le liant à un avenir au moins jusqu’en 2027 en Catalogne.

Gavi serait également en pourparlers contractuels avec les Catalans en ce moment et pourrait être la prochaine jeune star à rejoindre le club de la clause libératoire d’un milliard d’euros.

Au milieu des luttes du Barça dans le football de haut niveau, ce trio de footballeurs talentueux s’avérera sans aucun doute un guide pour le club dans des moments troublants dès que Fati et Pedri seront en pleine forme.

Les trois ont déjà été comparés à Messi, Iniesta et Xavi, le trio qui a rempli les trois premiers espaces lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2010.

Cependant, le talent incontestable de Fati à l’avant et l’intrépidité de Gavi ne sont rien sans la créativité de Pedri au milieu de terrain.

Xavi aura sans aucun doute hâte que le prodige né à Ténérife revienne en forme, car ils espèrent rendre la seconde moitié de la saison meilleure que la première.