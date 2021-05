Barcelone a pris contact avec Hansi Flick – rapport

Barcelone aurait sondé les représentants de Hansi Flick pour voir si le patron du Bayern Munich avait envie de remplacer Ronald Koeman en tant que patron.

Selon ESPN, les géants catalans ont fait un geste, mais on leur a dit que Flick était sur le point de signer un accord pour remplacer Joachim Low en tant que patron de l’Allemagne.

Flick devrait prendre en charge l’équipe nationale après le championnat d’Europe. Low a déjà confirmé qu’il se retirait, tandis que le Barça a nommé Julian Nagelsmann comme remplaçant de Flick à l’Allianz Arena.

Le rapport ajoute que Xavi est toujours une option pour Barcelone et que le club «continue de porter une attention particulière à la Bundesliga» car Joan Laporta et le conseil d’administration sont impressionnés par les «développements tactiques» en Allemagne et le «niveau physique» des joueurs. .

L’avenir de Ronald Koeman semble incertain avec la saison du Barca qui s’essouffle rapidement, et il n’est pas clair s’il verra son contrat de deux ans. Cependant, ESPN ajoute qu’il pourrait bien rester, uniquement en raison d’un manque «d’alternatives crédibles».