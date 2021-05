Barcelone a riposté à l’UEFA sur la Super League européenne

Barcelone a riposté à l’UEFA dans un communiqué publié mercredi à la suite de la procédure d’ouverture de l’instance dirigeante européenne contre les Catalans, la Juventus et le Real Madrid pour leur implication dans la Super League proposée.

Il y a des spéculations selon lesquelles les trois clubs pourraient tous être bannis de la Ligue des champions en guise de punition pour avoir refusé de se retirer du nouveau projet apparemment condamné. Les neuf autres clubs impliqués à l’origine ont déjà annoncé leur intention de démissionner.

C’est une déclaration fortement formulée qui met en évidence le «rejet absolu des trois clubs de la coercition insistante que l’UEFA maintient à l’égard de trois des institutions les plus importantes de l’histoire du football».

La déclaration poursuit ensuite en évoquant «l’attitude alarmante» de l’UEFA qui est une «violation flagrante de la décision des cours de justice». Le Barça qualifie également l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre les trois clubs d'”incompréhensible”.

Les géants catalans estiment que «la Super League a été promue dans le but d’améliorer la situation du football européen» et que l’objectif est également «d’augmenter l’intérêt pour le sport et d’offrir aux supporters le meilleur spectacle possible».

Le Barça parle également des «solutions urgentes dont le football a actuellement besoin» afin d’explorer des moyens de moderniser le football. La déclaration se termine par “soit nous réformons le football, soit nous devrons assister à sa chute inévitable.”

L’intégralité de la déclaration est disponible ici.