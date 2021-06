Barcelone a-t-il besoin d’une alternative à Marc-André ter Stegen ?

Marc-André ter Stegen est le n°1 incontesté du FC Barcelone depuis quelques années. Au cours de ses deux premières saisons, Ter Stegen a partagé le temps de départ avec Claudio Bravo. Mais le Chilien a été vendu à Manchester City, et depuis, personne ne l’a vraiment défié.

Jasper Cillessen a dû partir à Valence pour trouver une place de départ, et Neto n’a eu la chance de commencer que pendant que l’Allemand était blessé.

La saison dernière, cependant, a été une année creuse pour Ter Stegen, peut-être en raison d’une blessure. Il a eu des problèmes au genou droit qu’il a affrontés toute la saison. Finalement, il a subi une opération au genou le mois dernier.

Barcelone a semblé le reconnaître au moins dans une certaine mesure et a été lié à Gianluigi Donnarumma, qui est un agent libre après avoir refusé de prolonger son contrat avec l’AC Milan.

Il est actuellement acheté dans les meilleurs clubs. Le gardien de 22 ans est l’un des meilleurs au monde à son âge et exigera un salaire élevé. Son agent, Mino Raiola, demandera également une commission très élevée.

Après tout, les Catalans ne feront peut-être pas quelque chose, mais leur intérêt pourrait révéler qu’ils sont en fait intéressés à trouver une alternative à Ter Stegen. Alors que l’Allemand restera sûrement le gardien de premier choix pour commencer la saison, avoir un joueur qui pourrait lui faire pression pourrait être une bonne idée.

Ter Stegen a bien performé en ce qui concerne les statistiques de base des gardiens de but, mais les statistiques plus avancées racontent une histoire différente. Par exemple, il était cinquième en termes de buts encaissés en Liga toutes les 90 minutes. Il a également terminé quatrième en termes de pourcentage d’arrêts. Ce sont de bons chiffres, tout bien considéré.

Cependant, si nous regardons les métriques avancées, elles ont tendance à flatter un peu moins Ter Stegen. En particulier, il était à égalité au 24e rang de la Liga dans les buts attendus après le tir plus ou moins, ou PSxG +/-, selon StatsBomb. Il s’agit d’une mesure qui examine les tirs auxquels le gardien a été confronté et s’il est censé les sauver ou non. Les meilleurs gardiens concèdent moins de buts que prévu, tandis que les pires en concèdent plus que prévu. Les buts contre son camp sont exclus de ce décompte.

Jan Oblak de l’Atlético Madrid par cette métrique a sauvé 9,8 buts supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, le plaçant en premier. Cependant, Ter Stegen a apparemment sauvé 1 but de moins que prévu, ce qui est assez médiocre pour un gardien de haut niveau. Cette statistique n’est bien sûr pas l’objectif ultime des performances des gardiens de but, mais elle inquiète certains analystes qui examinent ce genre de statistiques.

Bien sûr, l’une des plus belles contributions de Ter Stegen est sa capacité à avoir le ballon aux pieds. C’est difficile à remplacer. Donnarumma, malgré toutes ses compétences, manque de capacités similaires dans ce département.

Barcelone pourrait faire un peu plus confiance à Neto s’il sent que Ter Stegen n’est pas en forme. Le Brésilien a commencé pour Valence à un moment donné et a fait un travail raisonnable en remplaçant Ter Stegen. En fait, avec un PSxG +/- de 0,7, il se classe devant Ter Stegen et huitième parmi les gardiens de la Liga.

Le marché des transferts pourrait également présenter une opportunité, mais Barcelone n’a pas beaucoup d’argent à dépenser.

Cependant, beaucoup d’anciens gardiens de Barcelone fonctionnent toujours bien.

Claudio Bravo (Betis), Cillessen (Valence) et Jordi Masip (Valladolid) sont tous d’anciens joueurs de Barcelone et ont de meilleures notes que Ter Stegen dans cette métrique avancée.

Le jeune Iñaki Peña pourrait également avoir une chance, en particulier si Neto est déplacé. On ne sait pas s’il défierait de manière réaliste Ter Stegen, mais cela semble moins plausible.

Il existe une autre école de pensée qui pense que Barcelone a de plus gros problèmes et que Ter Stegen reviendra à son meilleur niveau une fois que son genou aura guéri. Dans ce cas, un vote de confiance suffirait.

Maintenant, je vous demande : est-ce que Barcelone doit investir dans un autre gardien ? Ou ont-ils besoin de s’en tenir à leur homme ?