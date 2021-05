Barcelone a-t-il révélé à quel point le combat pour le titre de F1 en 2021 serait proche? · .

Le Circuit de Catalunya a longtemps été considéré comme le circuit «de référence» de la Formule 1.

Allez bien ici, selon la théorie, et vous pouvez compter sur la compétitivité à peu près partout. Un retour en arrière sur les temps au tour de l’année dernière indique que c’est globalement vrai, même si bien sûr les équipes progressent différemment au cours d’une saison.

Alpine espère certainement que la théorie de la «référence de Barcelone» sera vraie. L’année dernière (en tant que Renault), ils étaient septièmes plus rapides sur cette piste, qui était en fait légèrement en dessous de leur position moyenne la saison dernière. Aujourd’hui, ils étaient la quatrième équipe la plus rapide, et Esteban Ocon estime qu’elle était potentiellement la troisième plus rapide.

Après avoir commencé la saison de manière décevante à Bahreïn et à Imola, mais rallié à l’Algarve, le directeur exécutif de l’équipe, Marcin Budkowski, s’est réconforté du résultat d’aujourd’hui.

“Barcelone, non seulement c’est une référence en Formule 1 en termes de localisation de votre voiture, c’est aussi un circuit qui n’était pas vraiment notre préféré ces dernières années”, a-t-il déclaré. «Et nous étions particulièrement pauvres ici l’année dernière.

“C’est donc une combinaison de bonheur, d’avoir confirmé et un peu de soulagement que les gains que nous constatons sont réellement là et que nous faisons les progrès que nous pensions faire.”

Si Barcelone est vraiment la référence de la F1, cela augure bien pour le combat pour le titre. Pour la deuxième année consécutive, Red Bull était la menace la plus proche pour Mercedes, mais ils ont réduit leur déficit sur ce circuit à presque rien. Lewis Hamilton a battu Max Verstappen en pole position par seulement trois centièmes de seconde.

«Notre premier premier rang a commencé à Barcelone pendant 10 ans et Max était encore une fois si proche de la pole», a déclaré le PDG Christian Horner. «Être au premier rang est très encourageant et il y a beaucoup de points positifs à retenir d’aujourd’hui.

Il y a peu de choix entre les deux meilleures équipes. «L’année dernière, nous étions à 0,7 seconde de la pole et cette année, Max a bouclé un tour presque identique à Lewis, donc c’est un grand progrès.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que ce que nous avons vu en qualifications aujourd’hui se reflétera tout au long de la saison. Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, «n’est pas sûr que ce soit toujours le cas» que Barcelone soit une piste de référence pour la saison à venir.

«On peut dire qu’il y a une ligne droite, il y a des chicanes, il y a des virages rapides et des virages lents… c’est à peu près partout», dit-il. «Je ne pense donc pas que ce soit la piste représentative de la saison.»

Si Barcelone ne montre pas à elle seule une image complète, après quatre courses, nous pouvons commencer à tirer des conclusions plus larges sur le rythme des voitures. Ici aussi, les chiffres sont encourageants pour ceux qui espèrent voir une chute de la saison pour le titre.

Alors que Mercedes a en moyenne 0,1% de moins que le rythme le plus rapide, Red Bull est légèrement en retard sur 0,19%. Ce combat pour le titre à deux équipes ira-t-il jusqu’au bout? Les chances semblent meilleures qu’à tout autre moment de l’ère du V6 hybride turbo de la F1.

