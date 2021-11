Barcelone accepte de payer 10 millions d’euros pour Ronald Koeman – rapport

Barcelone aurait conclu un accord « amical » avec Ronald Koeman pour résilier son contrat et versera au Néerlandais 10 millions d’euros.

Koeman a été limogé après la défaite 1-0 de Barcelone contre le Rayo Vallecano après 14 mois à la tête du Camp Nou et remplacé par Xavi.

El Periodico rapporte que les géants catalans verseront 10 millions d’euros à Koeman, qui seront payés en totalité avant la fin de l’année.

Le Néerlandais a quitté le Barça avec l’équipe à la neuvième place de la Liga avec 15 points, six de plus, et avec l’équipe en difficulté dans son groupe de Ligue des champions après des défaites d’ouverture contre le Bayern et Benfica.

Le président Joan Laporta a depuis admis qu’il pensait que le Barça aurait dû licencier Koeman plus tôt au lieu de le soutenir pendant la pause internationale et de retarder la décision.

« La décision est très probablement arrivée tardivement. On aurait dû l’enlever plus tôt mais c’est plus facile d’analyser les choses avec le recul. En septembre, lorsque nous l’avons soutenu, nous avons estimé qu’il méritait qu’on lui montre une certaine confiance et qu’on lui donne la possibilité de récupérer les joueurs blessés », a-t-il déclaré. « J’assume la responsabilité de ne pas avoir pris de décision avant. Nous avons battu Valence et le Dynamo Kiev, mais nous avons ensuite enregistré une série de mauvais résultats. Nous dérivions dangereusement et nous risquions de perdre le contact dans toutes les compétitions. Origine | ESPN

Xavi a depuis repris un contrat jusqu’en 2023 et a repris sa vie au Camp Nou avec une victoire 1-0 sur l’Espanyol en Liga et un match nul et vierge contre Benfica en Ligue des champions.