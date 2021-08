Barcelone accepte l’accord d’Ilaix Moriba avec le RB Leipzig – rapport

in

Ilaix Moriba semble prêt à sceller un départ tardif de Barcelone avec des informations affirmant que les géants catalans ont conclu un accord avec RB Leipzig concernant un déménagement pour le milieu de terrain.

Selon ESPN, la Bundesliga a conclu un accord permanent avec le jeune pour un montant pouvant atteindre 20 millions d’euros (27,5 millions de dollars).

L’adolescent devrait maintenant s’envoler pour l’Allemagne pour un examen médical avant de rédiger un contrat de cinq ans avec RB Leipzig.

L’avenir de Moriba fait la une des journaux depuis des semaines après que le milieu de terrain n’a pas pu accepter une prolongation de son contrat qui expire en 2022.

Le Barça a rétrogradé le jeune dans les réserves et menacé de le laisser dans les tribunes pendant toute la campagne 2021-22 s’il ne renouvelait pas et ne passait pas à autre chose.

L’entraîneur Ronald Koeman a parlé de la situation de Moriba et a admis qu’elle était “horrible” et a également conseillé à l’adolescent de se concentrer davantage sur le football que sur l’argent.

Le RB Leipzig, Tottenham et Chelsea avaient tous été liés à un mouvement pour Moriba, mais il semble que la Bundesliga ait remporté la course et que la saga soit enfin terminée.