Barcelone accueille le Championnat du Monde Superbike avec style

16/09/2021 à 14h20 CEST

Les Circuit de Barcelone-Catalogne a publié ce jeudi tous les détails de la manche Hyundai N Catalunya WorldSBK, la neuvième manche du championnat du monde Superbike, qui se déroule ce week-end sur la piste catalane avec un maximum d’incitations et le pouls pour le titre “rouge” dans les trois catégories. Dans la classe reine du WSBK, après l’épreuve de Magny-Cours, le Turc Toprak Razgatlioglu devance Jonathan Rea de 7 points, champion du monde depuis six ans et aujourd’hui, tous deux affichent leur ambition en vue du week-end,

La présentation du test de Barcelone a été présidée par Josep Lluís Santamaria, directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya, accompagné de Berni faus et Lavilla Gregori dans le cadre de la représentation des organisateurs. Le premier, en tant que directeur exécutif de Gemocat (société promoteur de l’événement) et le second, en tant que directeur exécutif de la partie sports et organisation de WorldSBK.

Ils ont également été présents Saint-Siquier, responsable de l’Action Territoriale Sportive du Secrétariat Général des Sports et de l’Activité Physique ; Francesc Xavier Marcé, Conseiller pour le Tourisme et les Industries Créatives de la Mairie de Barcelone ; aussi bien que Père Rodriguez, maire de Montmeló. La représentation sportive a été défendue par les coureurs du WorldSBK Álvaro Bautista, Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu; et par ceux de Supersport et Supersport 300 Ana Carrasco, Manuel González et Adrián Huertas.Josep Lluís Santamaria, directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya, a souligné « La capacité d’organisation de la piste, des installations qui accueillent quatre événements mondiaux pour la deuxième saison consécutive & rdquor;. Il a également fait référence aux travaux environnementaux réalisés par le site sportif et a déclaré que « Cette année, le Circuit a reçu la certification ISO 20121 pour les événements durables et tout au long de ce week-end, nous aurons également l’audit de suivi de la certification. Nous faisons du sport automobile, nous faisons des courses, mais nous nous soucions également de la durabilité & rdquor;,

Le PDG de Gemocat, Berni faus, a parlé de la principale différence par rapport à la dernière édition : la présence du public. « Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir un public. C’était très difficile, mais nous avons tout préparé pour que les fans puissent profiter de ce week-end. De plus, nous avons organisé le Parade Lap, un tour d’honneur sur le Circuit avec leur propre moto auquel jusqu’à 800 fans participeront le samedi après-midi & rdquor;.

Lavilla Gregori, directeur exécutif de WorldSBK Sports and Organization, s’est concentré sur le programme attrayant du week-end : « Nous avons sept courses entre WorldSBK, WorldSSP et WorldSSP300, et deux autres de la Yamaha bLU cRU Cup. Il n’y a pas le temps de s’ennuyer ou de se distraire. De plus, les championnats sont très excitants et amusants, avec de superbes combats et une diversité d’équipes et de pilotes se battant pour la victoire & rdquor;.

C’est justement de ces luttes que les mêmes protagonistes ont pu s’exprimer, certains pilotes du championnat. Cela a été le cas pour Allvaro Bautista, qui a dit ça « C’est fantastique de courir ici avec un public, petit à petit ça revient à la normale. Avec la Honda, nous faisons un bon développement, ce qui n’est pas facile, car en WSBK, chaque saison, il y a plus de pilotes impliqués dans la lutte. De plus, cette année, nous courons avec le nouveau Turn 10, qui à mon avis est bien meilleur que le précédent, même si cela a toujours été un circuit que j’ai beaucoup aimé & rdquor;, a ajouté.

Toprak Razgatlioglu et Jonathan Réa Ils ont également été présents et ont récolté de nombreux looks pour représenter le duel de l’année pour la couronne. L’anglais a reconnu que « C’est une course très spéciale pour l’équipe locale, et l’année dernière j’ai également pu gagner ici. La saison est terminée et je suis très motivé pour faire de mon mieux & rdquor;. Le Turc a cependant un autre souvenir de la première édition du Catalunya WorldSBK Round. « Dans l’une des courses de l’année dernière, je n’ai pas pu participer à cause d’un grave accident, alors je veux vraiment me rattraper. J’aime le combat avec Jonathan, c’est un pilote très fort, bien qu’en dehors de la piste il y ait beaucoup de respect & rdquor;, a contribué Razgatlioglu, qui ajoute sept points de plus que Rea.

Adrien Huertas, le leader du Supersport 300, reconnaît que « C’est une catégorie très difficile et la calculatrice ne peut jamais être retirée. L’idée est de continuer à tirer avec la ligne de podiums et de victoires que nous avons, mais toujours avec une tête. J’aime beaucoup ce circuit, donc on verra bien ce qui se passe & rdquor;. Ton camarade de classe, Ana Carrasco, a déclaré que « Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais je suis dans une marge qui me permet de bien piloter. J’ai hâte de courir ici, je n’ai pas couru depuis longtemps depuis que je me suis blessé l’an dernier. De plus, c’est la première fois depuis longtemps que je cours avec un public. Espérons finir par un podium à domicile & rdquor;.

Manuel González, cinquième classé dans la catégorie Supersport, arrive avec son nouveau record de victoires. « Je viens de gagner à Magny-Cours, de franchir ce pas qui me manquait et petit à petit j’améliore mon expérience avec cette moto. J’adore cette piste, je n’y ai couru que deux fois, mais elle convient très bien à mon style de pilotage.& rdquor;, a déclaré.

D’autre part, la représentation institutionnelle a été défendue par Santi Siquier, responsable de l’Action Territoriale Sportive du Secrétariat Général des Sports et de l’Activité Physique ; et Francesc Xavier Marcé, conseiller pour le tourisme et les industries créatives de la mairie de Barcelone. Siquier a dit que « Pour la Generalitat, c’est un signe de bonne volonté d’avoir ce quatrième championnat du monde, le Superbike, qui, ajouté à la F1, au MotoGP et au Rallycross, configure ce poker d’événements sportifs qui se déroulent à domicile, sur le Circuit, et qui nous aident à beaucoup à assumer ces objectifs de projection internationale du sport catalan que nous poursuivons depuis toutes ces années & rdquor;.

Francesc Xavier Marcé a suivi cette ligne et a expliqué que «Nous avons réalisé une étude ces derniers mois pendant la pandémie sur les atouts de la marque barcelonaise et sa réputation, et le Circuit est une fois de plus apparu comme une pièce fondamentale. Le monde de l’hôtellerie, du commerce et de la restauration nous demande que les événements mondiaux se tiennent à Barcelone, sur le Circuit. Alors, accueillez votre travail, comptez sur nous. Nous sommes très intéressés par les tests qui se font ici et le rôle pédagogique du Circuit ».Père Rodriguez, maire de Montmeló, a rappelé l’importance de cette année car c’est le 30e anniversaire de la route : « Le Circuit a un présent et un avenir grâce à des acteurs tels que des équipes, des promoteurs, des entreprises et des institutions. Le Circuit entend s’améliorer et continuer à grandir et cela incitera également ces acteurs à se mobiliser & rdquor;.

Comment les championnats arrivent à BarceloneToprak Razgatlioglu contrôle le WorldSBK

Le Turc de Pata Yamaha avec BRIXX surprend cette saison en battant Jonathan Rea dans la bataille aux points. Entre eux, seulement une différence de sept points. La troisième place du Championnat du Monde est l’ancien pilote MotoGP™ Scott Redding. Álvaro Bautista est l’Espagnol le mieux classé, en dixième position.

Dominique Aegerter ne trouve pas de rival au WorldSSP

Le Suisse dispose d’un avantage confortable de plus de soixante points qui le placent clairement parmi les favoris pour la couronne. Ils sont suivis de Steven Odendaal et Philipp Oettl. Manuel González défend la représentation de la maison depuis la cinquième place.

Leadership espagnol dans le WorldSSP 300

Adrián Huertas est le leader de la plus petite catégorie de la Coupe du monde, avec un total de 179 points. Tom Booth-Amos est chargé de mettre la pression sur Huertas, certes à 21 points, suivi de Jeffrey Buis. Ana Carrasco occupe la neuvième position avec 51 points.