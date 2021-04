Barcelone affiche son intention de titre avec la victoire sur Getafe

Dans ce sprint final de la Liga, seuls les trois points comptent. Rien de plus.

Un beau football peut être conservé pour un autre jour, bien qu’il y en ait eu une partie contre Getafe lors de la rencontre de jeudi soir.

Étant donné que le bilan de Jose Bordalas contre le Barça était médiocre, une victoire était attendue, mais comme cela arrive si souvent, ce récit peut s’infiltrer dans l’esprit des joueurs et la complaisance s’installe souvent.

À 3-2, pendant une courte période au moins, Getafe a eu l’occasion de dessiner un niveau et de rendre le jeu beaucoup plus difficile qu’il ne le fallait.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Ronald Koeman a certainement fait part à Oscar Mingueza de ses sentiments en seconde période, et bien que l’entraîneur ait atténué cet incident particulier, il sera intéressant de voir comment cela se passe étant donné que le jeune a été un excellent interprète en 2020/21 pour la plupart. partie.

À bien des égards, la rencontre de jeudi était le jeu proverbial de deux mi-temps.

Les hôtes avaient l’air tellement mieux dans le premier 45 que dans le second, et peut-être que Koeman peut se considérer lui-même et ses remplaçants comme une raison possible pour laquelle les choses ont changé après la pause.

Le Néerlandais pensait clairement que le match était bien gagné, mais en enlevant le pied de la pédale et en permettant à Getafe ce second souffle, le jeu est devenu beaucoup plus inconfortable qu’il ne le fallait.

Heureusement, du point de vue du Barça, un rassemblement tardif a permis aux trois points de suivre le chemin des blaugranes.

Quand cette saison sera repensée, et avec un peu de chance, ce sera une autre campagne gagnante du titre, il n’y aura pas trop de sourcils froncés sur la performance.

Les trois points devaient être gagnés quelle que soit la façon dont ils venaient. L’histoire ne se souciera pas de la façon dont ils sont arrivés.

Parmi les matchs restants, seuls l’Atletico Madrid et potentiellement Levante sont susceptibles de jouer avec tout ce qui ressemble à un bloc bas, ce qui rend le jeu plus étroit et donc pas nécessairement à l’avantage du Barca.

Tous les autres permettront à l’équipe de Koeman de jouer qui a toujours joué davantage en leur faveur. Cela ne veut pas dire que les sept «finales» seront bien sûr remportées.

Quoi qu’il en soit, le défi est là et tous ceux qui sont liés au club sont parfaitement conscients de ce que c’est.

Gagnez tous ces matchs restants et cela ne fait aucune différence ce que font les autres équipes aux côtés du Barca, car elles seront champions.

Après ce qui a été une saison horrible pour un certain nombre de raisons, renoncer à la “ manière du Barca ” pendant quelques semaines pour aider à sécuriser une autre Liga n’est pas le pire crime au monde.