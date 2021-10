Barcelone affrontera Boca Juniors dans la « Coupe Maradona »

Barcelone a annoncé qu’il organiserait Boca Juniors lors d’un match amical à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 décembre en l’honneur de Diego Maradona.

Le match entre les deux équipes s’appelle la « Coupe Maradona » et a été organisé pour « honorer la mémoire du grand Diego Armando Maradona un peu plus d’un an après sa mort ».

Maradona, l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le football, est décédé le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans à son domicile de Buenos Aires.

La légende argentine a joué pour les deux équipes au cours de sa carrière phénoménale, remportant le titre Metropolitano avec Boca puis la Copa del Rey, la Copa de la Liga et la Supercopa de Espana avec les géants catalans.

Après avoir quitté Barcelone, Maradona s’est ensuite rendu en Italie où il a remporté deux titres de Serie A avec Naples et a également mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986.