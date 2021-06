Barcelone ajoute Jordi Cruyff à l’équipe de Joan Laporta

Barcelone a confirmé jeudi que Jordi Cruyff était sur le point de revenir au club plus tard cet été dans un “rôle stratégique”.

Cruyff a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’équipe chinoise de Super League Shenzhen FC pour retourner au Camp Nou et travailler avec le nouveau président Joan Laporta.

Voici la déclaration officielle du Barça:

« Le FC Barcelone annonce que Jordi Cruyff rejoindra la zone football du club et fera partie de la nouvelle structure organisationnelle à compter du 1er août. Jordi Cruyff, qui a été joueur dans les équipes de jeunes du Barça et dans l’équipe première du Barça de 1993 à 1996, revient dans un rôle stratégique. « Son arrivée a été possible grâce à la collaboration de l’équipe chinoise, le Shenzhen FC, qu’il a rejoint comme entraîneur en 2020, du groupe Kaisa et du président de l’équipe chinoise, Kwok Ying Shing. Tous ont joué un rôle décisif pour faciliter son départ pour le FC Barcelone, malgré le fait qu’un contrat soit toujours en vigueur, et nous serons donc heureux de rechercher de futures possibilités de collaboration. Origine | FC Barcelona

Cruyff a passé six ans en tant que joueur à Barcelone et a également joué pour Manchester United avant de raccrocher ses crampons en 2021. Le Néerlandais a ensuite occupé différents postes en tant que directeur sportif et entraîneur à travers le monde.

Barcelone devrait également confirmer l’avenir de Ronald Koeman plus tard dans la journée. Il est largement attendu que le Néerlandais reste pour une deuxième saison au Camp Nou.