Barcelone annonce les chiffres de son équipe pour la saison 2021-22

Après une fin dramatique de sa fenêtre de transfert, Barcelone a finalement confirmé les chiffres de l’équipe pour la saison 2021-22. Voici l’équipe finale, et voici leurs numéros :

La plus grande de toutes les grandes nouvelles est qu’Ansu Fati reprend le n ° 10 de Lionel Messi dans un message clair qu’il est l’avenir du club. C’est beaucoup de pression sur le jeune homme qui n’a pas joué depuis près d’un an en raison d’une grave blessure au genou, mais c’est aussi un vote de confiance du club dans ce qui est sans aucun doute l’un des produits les plus excitants de La Masia. ces derniers temps.

Autre grand changement, Ousmane Dembélé, qui passe du n°11 qu’il porte depuis son arrivée au Barça au n°7, le maillot d’Antoine Griezmann et le numéro d’Ousmane au Borussia Dortmund. Le n°11 de Dembélé revient à Yusuf Demir, qui a tellement impressionné en pré-saison qu’il est déjà un joueur de l’équipe première avec un numéro de titulaire.

La nouvelle recrue Luuk De Jong prend la 17e place pour son prêt d’une saison, et Óscar Mingueza reprend le maillot n°22 d’Emerson Royal avec le transfert du Brésilien à Tottenham. Sergio Agüero est #19 comme il l’avait déjà annoncé.

Que pensez-vous des effectifs de cette saison, fans du Barça ?