Barcelone annonce son équipe pour El Clasico contre le Real Madrid

Le FC Barcelone a publié sa liste d’effectifs pour le Clasico de dimanche contre le Real Madrid. Comme prévu, Jordi Alba sera disponible même s’il semblait douteux après leur match à domicile contre le Dynamo Kyiv mercredi dernier.

LISTE DES ÉQUIPES ! #Le classique 1 ter Stegen

2 Destination

3 piqués

5 Sergio

6 Riqui Puig

9 Memphis

10 Ansu Fati

11 Demir

13 Neto

14 Coutinho

15 Lenglet

17 L de Jong

18 Jordi Alba

19 Kun Agüero

20 S Roberto

21 F de Jong

22 O Mingueza

23 Umtiti

24 Éric

26 Iñaki Peña

28 Nico

30 Gavi

31 Baldé – FC Barcelone (@FCBarcelona) 24 octobre 2021

Ce n’est pas une équipe très profonde du Barça mais ils ont tout de même un onze de départ de qualité qui pourrait très bien blesser le Real Madrid défensivement. Ansu Fati et Memphis seront deux joueurs à surveiller et le choix de Carlo Ancelotti pour le poste d’arrière droit pourrait décider de l’issue du match pour Los Blancos, étant donné que Barcelone aime toujours jouer par son côté gauche. Coutinho et Agüero devraient commencer le match sur le banc et pourraient jouer quelques minutes en seconde période si Koeman veut un look différent offensivement.

Le milieu de terrain et la bataille pour la possession du ballon seront également intéressants, mais Madrid pourrait décider de se défendre et d’attendre des contre-attaques où Barcelone est plus vulnérable, étant donné que Vinicius aime également cet aspect de son jeu.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO 2021

Date: 24/10/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

