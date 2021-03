Barcelone aura deux maillots à domicile la saison prochaine?

Barcelone pourrait finir par avoir deux maillots à domicile pour la saison prochaine et en portera un en Liga et la Copa del Rey et l’autre en Ligue des champions, selon Mundo Deportivo.

Nous avons déjà vu des images du premier qui est, franchement, un peu choquant.

Il n’y a pas encore d’images de ce à quoi ressemblera le deuxième maillot domicile mais MD apporte quelques détails sur le kit qui ne sera porté qu’en compétition européenne.

Apparemment, il arborera les célèbres rayures du club et le design sera «inspiré de certains quartiers de Barcelone».

Le rapport semble penser qu’il existe plusieurs raisons pour l’introduction d’un autre kit et souligne que cela a déjà été fait lorsque Kappa était le sponsor.

Le PSG est également cité comme exemple d’une équipe qui le fait déjà, Nike « veut apparemment un autre maillot pour la Ligue des champions au niveau commercial » et le club veut promouvoir la ville en 2022 car c’est le 30e anniversaire des Jeux olympiques qui se déroulent à Barcelone.