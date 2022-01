Barcelone avait l’air tout sauf échoué sur l’île contre Majorque

Souvenez-vous de ce célèbre dicton selon lequel « vous ne gagnerez jamais rien avec des enfants ».

Il est venu de la bouche de l’expert de la BBC Sport, Alan Hansen, au début des années 1990 et lié au sang de Sir Alex Ferguson de la classe 92 à Manchester United.

Bien sûr, nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé par la suite, avec MM. Beckham, Scholes, Butt, Giggs et Neville (x2) devenant des noms familiers dans le jeu.

La performance de Barcelone contre Majorque laisse certainement entrevoir des temps meilleurs pour les Catalans.

On ne verra pas si nos jeunes vont imiter les stars de United, mais il y a certainement des signes encourageants.

Photo de JAIME REINA/. via .

Il convient également de souligner que le Barça réussit rarement lors du premier match d’une nouvelle année, et ne considérons pas une performance inférieure à Majorque comme un moyen de justifier la nôtre.

Son Moix (ou le stade Visit Mallorca si vous préférez) avait déjà vu Séville se tenir, et Majorque a également fait match nul avec Valence et le Real Betis ainsi que l’Atletico Madrid au Wanda Metropolitano, nous ne devrions donc rien enlever aux visiteurs à ce sujet. occasion.

Le Barça a été un excellent rapport qualité-prix pour sa victoire, même s’il a parfois tenté sa chance.

Ce qui était particulièrement agréable en dehors de ce qui est en train de devenir une caractéristique du Barça de Xavi – jouant constamment sur le pied avant – était la forme du côté.

Tout le monde connaissait son rôle et a bien fait son travail dans l’ensemble, les hommes larges serrant la ligne de touche et ouvrant vraiment le terrain.

Les défenseurs ont poussé haut, le milieu de terrain s’est élancé sur les talons de l’opposition tout en gardant le contrôle de la possession et en faisant travailler Majorque pour toutes les ouvertures.

Photo de Xavier Bonilla/NurPhoto via .

Ter Stegen a été critiqué à juste titre ces derniers temps, mais mérite tous les applaudissements après son blocage du match à la mort.

Même Luuk de Jong devrait se voir accorder plus qu’une simple mention cette semaine grâce à son vainqueur, et une démonstration qui prouve qu’il y a toujours un joueur là-bas, si l’équipe joue avec ses atouts.

Malheureusement pour le Néerlandais, ses compétences sont encore limitées et il est peu probable qu’il reste longtemps au club. À quel point cela aurait-il été bon de voir ce coup de pied en ciseaux?!

Avec le retour d’Ansu, Pedri, Busi et autres en temps voulu, et Ferran Torres aussi si le club peut le faire enregistrer, il y a tout lieu de croire que les choses s’améliorent enfin pour Xavi et l’équipe.

Nous déménageons.