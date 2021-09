Barcelone B annonce les numéros de l’équipe pour la saison 2021-22

Barcelone a confirmé jeudi les numéros d’effectif de l’équipe B de Sergi Barjuan après la clôture de la fenêtre de transfert.

Il y a plus que des visages familiers sur la liste. Le gardien Inaki Pena, qui a également un numéro en équipe première, prend le n°13, Nico Gonzalez est le nouveau n°6 et Jandro Orellano portera le n°16.

Le nouvel attaquant de Loanee Ángel Rodado a pris le n ° 9, tandis que son compatriote nouveau-né Abdessamad Ezzalzouli, connu sous le nom d’Abde, a reçu le 20.

Il y a aussi quelques autres changements pour la nouvelle campagne. Le nouveau numéro 7 de l’équipe est Peque, Lucas de Vega est le numéro 10 et Nils Mortimer est le numéro 11.

Kays Ruiz, qui est de retour à Barcelone après un passage avec le PSG, reprend le n°14 et Antonio Aranda, une autre recrue estivale, est le nouveau n°19 du Barca B.

Il y a aussi quelques absents notables. Alex Collado n’est pas répertorié, n’a pas non plus de numéro d’équipe première et on ne sait pas très bien ce qui se passera avec le joueur de 22 ans.

Gavi et Alejandro Balde ne sont pas non plus répertoriés. Mundo Deportivo dit que c’est parce qu’ils font toujours partie de Juvenil A, Diario AS pense que Koeman veut les deux joueurs pour la première équipe.

L’équipe de Barjuan a déjà commencé sa nouvelle campagne. L’équipe a débuté par un match nul 1-1 contre Algésiras malgré l’expulsion d’Arnau Comas en seconde période.

Le Barca B est à nouveau en action ce week-end avec un court voyage le long de la côte jusqu’à Nastic dimanche.