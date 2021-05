Barcelone B battu aux tirs au but après une fusillade épique

Les espoirs de promotion de Barcelone B sont terminés après avoir été battu aux tirs au but lors d’une fusillade épique contre l’UCAM Murcia dimanche. Le match s’est terminé 2-2 après la prolongation, ce qui signifiait des pénalités et Murcie gagnait 5-4 pour se qualifier pour la finale.

L’entraîneur Garcia Pimienta a pu nommer Oscar Mingueza dans son onze de départ pour le match après que le défenseur ait accepté de se retirer de la première équipe à jouer dans le match crucial. Cependant, le Barca B était sans Jandro Orellana qui est tombé sur le banc à cause d’un problème musculaire.

Barcelone a pris un bon départ et pensait avoir ouvert le score après trois minutes lorsque Konrad de la Fuente avait le ballon dans les filets, mais cela a été sévèrement exclu.

En effet, c’est Murcie qui a pris les devants à mi-chemin de la première mi-temps lorsque Alberto Fernandez a marqué l’ouverture du score avec beaucoup de tir juste à l’extérieur de la surface.

Pourtant, le Barca B a riposté grâce à deux buts de Rey Manaj. Le premier est venu du point de penalty juste après la mi-temps après la faute de Matheus Pereira.

Le deuxième de Manaj était un peu spécial car l’attaquant a couru de l’intérieur de sa propre moitié de terrain avant de tirer un tir bas pour porter le score à 2-1.

Le Barça semblait se diriger mais a été repoussé à 81 minutes lorsque l’ancien équipier B Xemi Fernández a égalisé d’un corner pour envoyer le match en prolongation.

Il y avait plus de drame à venir dans les prolongations avec Manaj à deux doigts de réussir un triplé et une place en finale. Sa tête d’un coin a été effacée de la ligne à quelques minutes de la fin.

Et ainsi de suite aux pénalités et à une fusillade sauvage qui ont vu Pena sauver quatre pénalités mais se retrouver du côté des perdants. C’était un effort brillant de la part du gardien de but et de l’équipe, mais pas assez pour se rendre en finale.