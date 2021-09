Barcelone B contre Linense, Segunda B: score final 2-1, le Barça B vient de derrière, remporte le deuxième match consécutif

Barcelone B a remporté son deuxième match consécutif en troisième division grâce à une victoire 2-1 sur Linense au stade Johan Cruyff vendredi soir. Les jeunes ont dû revenir par derrière après un but précoce des visiteurs, mais ont fait preuve d’un grand équilibre et ont marqué deux excellents buts pour saisir les trois points et continuer à s’améliorer sous la direction du nouvel entraîneur-chef Sergi Barjuan.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le match a commencé par un blitz fou de Linense, qui a poussé très haut sur le terrain et a forcé les erreurs de la défense du Barça. Le plus gros d’entre eux est arrivé à la deuxième minute avec une terrible erreur du gardien Arnau Tenas, qui a mis trop de temps à faire une passe à l’intérieur de la surface de réparation et a accordé un but stupide lorsque sa touche a été interceptée par Coulibaly qui a marqué contre un open. rapporter.

Linense a frappé la barre transversale à deux reprises dans les cinq premières minutes après avoir marqué, et ils semblaient prêts à choquer le Barça B à domicile. Mais les Blaugrana ont répondu rapidement avec une excellente finition d’Ángel Rodado après un superbe centre de Guillem Jaime, et le Barça a commencé à dominer.

Les Catalans avaient le ballon et le déplaçaient rapidement d’un côté à l’autre, Guillem à droite étant une menace constante au poste d’arrière et Jandro Orellana dirigeant le milieu de terrain jouant toutes sortes de passes. Et c’est une bombe de 60 mètres de Jandro qui a trouvé Ferran Jutglà tout seul à l’intérieur de la surface, et l’ailier l’a fait tomber avec une belle première touche et l’a tiré à la maison pour donner l’avantage au Barça.

Le Barça a continué à dominer dans les dernières minutes de la mi-temps et a failli marquer le triple avec une belle frappe de Lucas De Vega qui a touché la barre. A la mi-temps, un match brillant avait donné l’avance au Barça mais Linense était toujours dans le coup et la seconde mi-temps promettait plus de divertissement.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été un peu difficile, ce qui a été une surprise après tout le plaisir de la première. Linense semblait manquer d’essence après avoir appuyé avec une telle intensité et ne pouvait offrir aucune menace sur le ballon, tandis que le Barça semblait se contenter de garder le ballon et d’éviter tout problème.

Jandro a continué à dominer le milieu de terrain et à faire en sorte que les choses se passent bien, et Jutglà était également une menace sur les ailes, et c’est son jeu sur la gauche qui a conduit à la seule chance de la mi-temps lorsqu’il a mis en place le remplaçant Akhomach avec une grande chance juste à l’extérieur de la surface de réparation, mais son tir a été bloqué sur la ligne par un défenseur de Linense.

Linense a lancé une dernière attaque dans le temps additionnel pour tenter d’égaliser, mais le Barça B a conservé l’avance d’un but et le coup de sifflet final est venu leur donner trois points supplémentaires. Malgré une seconde mi-temps calme, il s’agit d’une solide performance globale du Barça B, et une deuxième victoire consécutive est importante pour renforcer leur confiance. Bravo, les garçons : !

Barça B: Tenas; Guillem, Comas, Mármol, Solà ; Sanz, Jandro, De Vega (Matheus) ; Mortimer (Akhomach), Rodado, Jutglà (Aranda)

Buts : Rodado (9′), Jutglà (21′)

Lin: Miras; Fernández, Morante, Muñoz, Mena; Dorrio, Masllorens, Chironi, Koroma ; Coulibaly, Oliva

But : Coulibaly (2′)