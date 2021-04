Barcelone B devient fort à domicile et parvient à battre Alcoyano (2-1)

04/03/2021 à 20:11 CEST

le Barça a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase du deuxième B qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade Johan Cruyff. Avec ce score, l’équipe de Barcelone est deuxième avec 37 points et le Alcoyano quatrième avec 31 points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a créé le lumineux avec un but de Manaj à la minute 25, terminant la première mi-temps avec le score de 1-0.

La deuxième période a commencé positivement pour la Barcelone B, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce au succès de Collado quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 50. Cependant, l’équipe visiteuse s’est approchée du tableau de bord par un but de blond au bord de la fin, en 89, concluant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Barça qui sont entrés dans le jeu étaient Alarcon et Matheus Pereira remplacer Petit et Manaj, tandis que les changements dans le Alcoyano Ils étaient blond, Anton, Juli, Moltó et Ramon Lopez, qui est entré pour remplacer Jona, Omar, Ange lopez, Solbes et Daoudi.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe Alcoy. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Diakite, Raul et blond.

Pour le moment, le Barça reste avec 37 points et Alcoyano avec 31 points.

Le deuxième jour, le Barcelone B jouera contre lui Ibiza loin de chez soi, tandis que le Alcoyano fera face au Gimnàstic Tarragone à la maison.

Fiche techniqueBarcelone B:Tenas, Ramos Mingo, José Marsà, Mika Mármol, Roger Riera, Ilaix, Gonzalez, Konrad, Collado, Peque (Alarcón, min 79) et Manaj (Matheus Pereira, min 85)Alcoyano:José Juan, Raúl, Primi, Pablo Carbonell, Solbes (Moltó, min.66), Diakité, Jony, Angel López (Juli, min.66), Omar (Antón, min.66), Jona (Rubio, min.52) et Daoudi (Ramón López, min.76)Stade:Stade Johan CruyffButs:Manaj (1-0, min.25), Collado (2-0, min.50) et Rubio (2-1, min.89)