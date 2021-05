Barcelone B remporte trois points après avoir battu Villarreal B 3-4

09/05/2021 à 14:06 CEST

le Villarreal et le Barça Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la deuxième B avec un score de 3-4 et une victoire pour l’équipe de Barcelone. le Villarreal B Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le FC Andorre par un score de 3-1, cumulant un total de quatre défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Barcelone B a remporté le Ibiza dans son fief par 2-1 et auparavant il l’a fait aussi à la maison, avant le Alcoyano par 1-2 et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe de Barcelone est deuxième, tandis que le Villarreal il est sixième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Barcelone B, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Matheus Pereira à la 20e minute. L’équipe de Barcelone a de nouveau marqué grâce à un deuxième but de Matheus Pereira à la 28e minute, il a établi le 0-2. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté les différences en mettant le 0-3 par un but de Busquets juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un score de 0-3.

La seconde moitié du duel a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Villarreal, qui s’est approchée du tableau de bord avec un but de Alex Millán dans la minute 51. Cependant, le Barcelone B distancié établissant le 1-4 à travers un objectif de Manaj à la 67e minute, mais l’équipe locale a réduit l’écart avec un but de son propre but. Alexandre Balde à la 81e minute. Puis il a de nouveau marqué Villarreal B, qui a réduit les différences au moyen d’un objectif de Harper près de la conclusion, dans le 90, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 3-4.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour De la source Oui Andrei, de l’équipe locale et trois pour Comas d’Arnau, Roger Riera Oui Collado, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Villarreal reste avec 29 points et le Barça obtient 49 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueVillarreal B:Iker Álvarez, Vadim, De la Fuente, Dani Esmorís, Andrei, Arana, Lozano, Carlo, Álex Millán, Diego Collado et HassanBarcelone B:Iñaki Peña, Arnau Comas (Igor Gomes, min 70), Ramos Mingo, Alejandro Balde, José Marsà (Collado, min 46), Matheus Pereira, Busquets (Manaj, min 46), Jandro Orellana, Peque (Maia, min 0,75), Abe (Roger Riera, min 46) et KonradStade:Villarreal Sports CityButs:Matheus Pereira (0-1, min.20), Matheus Pereira (0-2, min.28), Busquets (0-3, min.45), Álex Millán (1-3, min.51), Manaj (1 -4, min.67), Alejandro Balde (2-4, min.81) et Harper (3-4, min.90)