Barcelone B vs Costa Brava, Segunda B : blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

in

C’est l’heure du troisième match de la saison de Barcelone B ! Le Barça B part à la recherche de sa première victoire de la campagne en troisième division alors qu’il affronte un autre derby catalan, cette fois contre l’UE Costa Brava, anciennement connu sous le nom de Llagostera, au stade Johan Cruyff.

Les débuts du Barça B ont été lents sous la direction du nouveau manager Sergi Barjuan, avec une équipe qui a montré un très bon football mais n’a pas été en mesure de convertir les occasions qu’elle s’est créées lors des deux premiers matchs.

Il y a très peu de cohérence avec la sélection de l’équipe jusqu’à présent, donc Barjuan doit avoir le temps de trouver une formation régulière avec laquelle il peut faire confiance et construire une chimie. Mais le Barça doit aussi gagner pour ne pas s’éloigner trop du haut du classement dans une division compétitive, et la Costa Brava semble toujours leur donner du fil à retordre.

Alejandro Balde, Nico González et Gavi débutent tous pour une équipe B du Barça solide. Cela devrait être bon, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

BLOG EN DIRECT

ALIGNEMENTS

BARCELONE B

Onze de départ : Iñaki Peña ; Sanz, Comas, Mármol, Balde ; Matheus, Nico, Gavi ; Jutglà, Rodado, Aranda (4-3-3)

Banc : Tenas (GK), Guillem, Ndiaye, Casas, Jandro, De Vega, Ez Abde, Mortimer, Ghailan, Polo, Escobar

COSTA BRAVA

Onze de départ : Pérez ; Sidibé, Monreal, Forlin, Royo ; Romero, Galindo; Xumetra, Muntadas, Guiu ; Garros (4-2-3-1)

Banc : Varo (GK), Perone, Haro, Llarenas, Ilyas, Alvaro, Manchón, Juvanteny, Puig

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Segunda B, Groupe 2, Journée 3

Date/Heure: dimanche 12 septembre 2021, 17h CET (Barcelone), 16h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h HE, 8h PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Stade Johan Cruyff, Barcelone, Catalogne, Espagne

COMMENT REGARDER, STREAM SEGUNDA B

Comment regarder à la télévision: Esport3 (Espagne), autres

Comment diffuser: Esport3 (Espagne), autres

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours, quelle que soit la compétition, VISCA EL BARÇA !