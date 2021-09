Barcelone B vs Costa Brava, Segunda B: score final 0-0, le Barça B déçoit à domicile, reste sans victoire

Le démarrage lent de la saison 2021-22 se poursuit pour le Barça B alors que l’équipe locale a déçu et a été tenue en échec 0-0 contre l’UE Costa Brava au stade Johan Cruyff. L’équipe de Sergi Barjuan a joué une très bonne première mi-temps mais a raté de grosses occasions, et après une mauvaise deuxième mi-temps, l’équipe locale a terminé un deuxième match consécutif sans marquer.

PREMIÈRE MOITIÉ

C’était tout le Barça B en première mi-temps, l’équipe à domicile dominant la possession contre une équipe de la Costa Brava qui a garé le bus dès le début. Le Barça devait être patient mais vif dans ses passes, et c’est exactement ce qu’il a fait pour se créer de très bonnes occasions.

Nico González a absolument dominé le milieu de terrain, avec et sans ballon, et il a été impliqué dans tout ce que le Barça a fait de bien en attaque. Il a eu un tête-à-tête avec le gardien mais son tir a été sauvé et Ferran Jutglà a raté une gardienne au rebond. Ángel Rodado a lui aussi raté une occasion en or, et le gardien de la Costa Brava, Marcos Pérez, a effectué quelques arrêts énormes pour garder son équipe dans le coup.

Costa Brava attaquait à peine toute la mi-temps mais avait une bonne chance en fin de match lorsque le centre de Xumetra trouvait la tête de Boris, mais Iñaki Peña réalisait un arrêt solide. A la mi-temps, le Barça était en contrôle total mais n’a pas pu terminer ses chances et le résultat était toujours à gagner avant la seconde mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été une montre difficile. Le rythme s’est encore ralenti et la Costa Brava semblait de plus en plus satisfaite d’un match nul et se concentrait sur la défense de son but, tandis que le Barça avait du mal à se créer des occasions significatives.

Le Barça n’a jamais vraiment menacé dans la dernière période, et leurs seuls bons moments sont venus du côté gauche lorsque Alejandro Balde et le remplaçant Ez Abde se sont combinés pour essayer de créer de bons moments, mais le reste de l’équipe n’a pas pu suivre leur avance et le jeu a rampé au coup de sifflet final.

Cela fait maintenant deux points et un but marqués lors des trois premiers matchs pour le Barça B, qui continue de montrer de bonnes choses à certains moments mais ne parvient pas à maintenir la pression et à convertir les quelques occasions qu’il se crée.

Sergi Barjuan a encore beaucoup de temps pour essayer de constituer une bonne équipe, mais les premiers signes ne sont pas très encourageants pour le moment.

Barça B: Peña; Sanz, Comas, Mármol, Balde ; Matheus (De Vega), Nico, Gavi (Ez Abde) ; Jutglà (Ghailan), Rodado (Escobar), Aranda (Jandro)

Objectifs : Aucun

Costa Brava: Pérez; Guiu, Monreal, Forlin, Royo; Galindo, Romero; Muntadas, Xumetra, Sidibé ; Garros

Objectifs : Aucun