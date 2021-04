Barcelone bat un Aucas avec sept joueurs

13/04/2021 à 04:03 CEST

Barcelone a battu Aucas 2-0 sur le terrain, mais par règlement établi par ces situations, le match s’est terminé 3-0 dès que l’arbitre a terminé le match. Cela s’est reproduit dans le football sud-américain, après le gardien d’Aucas, Johan Lara, être blessé laissant ainsi son équipe avec six individus.

L’équipe locale a montré sa supériorité tactique, technique et numérique dès le début et a profité du match à la septième minute grâce à un but de Nixon Molina à 7 minutes. Neuf minutes plus tard Emmanuel Martinez a augmenté l’avantage de “El Ídolo” en profitant d’un rebond du gardien de but.

Après le deuxième but, le match s’est terminé après que Lara se soit blessée à la main gauche après une collision avec Martínez. Face à cette situation dans laquelle Aucas s’est retrouvé avec un nombre de footballeurs inférieur à ce que le règlement autorise, le juge a fait le coup de sifflet final.

Avec ce résultat, l’équipe dirigée par Fabian Bustos a ajouté 17 points et reste au sommet du football équatorien, alors que la visite était avec neuf unités et à la neuvième place.

Dans le football sud-américain, ce type de situation a été vu à deux reprises au cours des dernières 24 heures. Dimanche, Águilas Doradas a dû succomber à Boyacá Chicó dans le football colombien après qu’un joueur a également été blessé et qu’il n’y avait pas de remplaçant sur le banc.

Dans les deux situations, les équipes ont été décimées par des épidémies massives de COVID-19 dans leurs campus respectifs en plus des blessures qui étaient présentes.

À la date suivante, Barcelone visitera Mushuc Runa et Aucas recevra Olmedo.