Barcelone, Boca, Olimpia et l’Inter passent la phase de groupes

27/05/2021 à 05:48 CEST

.

Un doublé par Damián Díaz, naturalisé argentin équatorien, a contribué à la Barcelone de l’Equateur a fermé à la première place du groupe C de la Copa Libertadores, après le triomphe de ce mercredi par 3-1 sur Santos du Brésil, qui l’a laissé dans l’attente de rencontrer son rival en huitièmes de finale du tournoi. En plus des deux buts, aux minutes 15 et 47, Díaz est redevenu la figure principale de Barcelone, qui a clôturé les chiffres avec le but du milieu de terrain. Jeancarlos Montaño, à la minute 77.

La supériorité footballistique de l’équipe équatorienne s’est à nouveau manifestée sur Santos, qu’ils ont battu au match aller 0-2 au Brésil et, à la suite de la campagne terminée, ils ont terminé ce mercredi en tant que premier du groupe C avec 13 points. Barcelone est sorti pour le match déjà classé pour les huitièmes de finale, mais le but de l’équipe dirigée par l’entraîneur argentin Fabián Bustos était de fermer à la première place, ils ont donc présenté tous leurs chiffres.

Les Equatoriens ont attendu jusqu’à la 15e minute pour prendre les devants. Après une contre-attaque rapide du défenseur gauche Leonel Quiñónez, il a effectué une passe mortelle, incontrôlable pour les défenseurs et le gardien de but pour la fermeture parfaite par l’autre bout du milieu de terrain. Diaz, qu’avec un toucher précis et affleurant, il a marqué.

Après le but, Barcelone a commencé à contrôler les actions, à travailler le jeu sur la zone opposée, noyant le rival dans ses intentions de passer à l’attaque, avec des touches successives et précises du ballon commandées par le capitaine Díaz. Chaque attaque de Barcelone a engendré un danger pour le but brésilien, en raison des mouvements et de la synchronisation de leurs attaquants qui ont fini par créer des fissures dans le système défensif de Santista, mais ils manquaient de précision dans le tir final.

Damián Díaz, sans avoir à faire un rejet forcé, a fini par passer le ballon à l’opposé, à l’attaquant Lucas Braga, qui a profité des espaces défensifs, a visé un tir violent et le rejet du gardien Javier Burrai était au pouvoir de le buteur Kaio Jorge, qui à plaisir et à une courte distance atteint la cravate. Le but a motivé les joueurs de Santos qui sont sortis en seconde période avec plus de détermination à attaquer, créant des difficultés pour le système local.

Cependant, Barcelone avec trois touches a détruit les intentions défensives du visiteur, ils se sont réunis Diaz et l’attaquant américano-argentin-équatorien Michael Hoyos, qui a couru sur le côté droit et du fond du court a donné une passe retardée pour l’arrivée précise et le tir catégorique pour le deuxième but de Diaz.

Boca bat le plus fort

Boca Juniors a accompli le triomphe dont il avait besoin et a battu ce mercredi pour 3-0 au plus fort Le joueur bolivien à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores en tant que deuxième du groupe C.Agustín Almendra, le colombien Sebastián Villa et Juan Gabriel Valverde, au but contre son camp, ont marqué les buts de l’équipe argentine qui a scellé le classement du sixième club de ce pays à la prochaine instance. Après ce résultat, Boca Juniors a totalisé dix points et était derrière le Barcelone équatorien, qui en a accumulé treize. Santos s’est retrouvé avec six comme The Strongest, mais l’équipe brésilienne a atteint les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana par une meilleure différence de buts. Xeneize, qui disputera lundi la demi-finale de la Coupe de la Ligue professionnelle contre le Racing Club dans le but de poursuivre son chemin vers le championnat local à trois reprises, a atteint l’objectif qui s’était compliqué après les deux dernières défaites contre Barcelone et Santos en tant que visiteur. et le nul vierge à domicile contre l’équipe équatorienne.

Le match a commencé à exploser pour Boca Juniors car à la minute 3, il a réussi à ouvrir le score avec un tir furieux de Agustin Almendra du bord de la zone qui est entré dans le coin supérieur gauche du but défendu par Daniel Vaca. Le local a organisé presque un monologue lors de la manipulation du ballon mais The Strongest a eu l’occasion d’une distraction défensive qui s’est terminée par Willie reliant le ballon au filet mais dans une position avancée sanctionnée par l’arbitre chilien Roberto Tobar.

À 44 minutes, le deuxième est venu pour le Xeneize avec une accélération de Frank Fabra qui a donné une touche à ville dans une combinaison colombienne qui s’est terminée par une grande définition de ce dernier.

Boca a continué à gérer les temps et à la 55e minute a réussi à prolonger l’avantage grâce à un débordement de Villa qui, après avoir échappé au défenseur espagnol David Mateos, a fait un centre bas qui s’est terminé par Gabriel Valverde pousser le ballon pour son propre but dans le désir de le nettoyer.

Le processus de la correspondance n’a pas changé ou changé le résultat et n’avait que comme données de couleur le blessure à l’arbitre Roberto Tobar, ce qui a contraint l’assistant Nicolás Gamboa à prendre les rênes du match.

Pour Boca Juniors, avant la pause de la Copa América, ce sera la semaine prochaine la définition de la Coupe de la Ligue professionnelle, où il disputera l’une des demi-finales face au Racing Club lundi prochain. Pour The Strongest, déjà éliminé des tournois continentaux, son attention sera sur le tournoi bolivien, où Tigre est l’un des trois leaders avec Bolívar et Nacional Potosí avec 16 points.

Olimpia détruit le Deportivo Táchira et passe avec épique

Olympie a été classé ce mercredi à la huitième de la Copa Libertadores à battre Deportivo Táchira 6-2, un résultat épique car l’équipe d’Asuncion avait besoin d’une victoire par quatre buts d’écart pour continuer dans le tournoi. Richard Ortiz, avec un doublé, était la figure du doyen, dans un match vibrant accompagné des buts d’Hugo Quintana, Derlis González d’un penalty, et Isidro Pitta, également mis en évidence par un doublé. Le Deportivo Táchira, qui a joué avec 10 pendant une grande partie du match, a marqué grâce à Lucas Trejo et Douglar Angarita. Pour les Vénézuéliens, il y avait la consolation de continuer à disputer les huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud après le match nul du leader du groupe, l’international brésilien, avec le bolivien Always Ready dans le match simultané, avec lequel le groupe B clôt. avec l’International en tête, avec 11 points, Olimpia avec neuf, Táchira avec le même et les Boliviens avec six.

Le doyen est entré par effraction à la recherche de la différence encombrante qui le classerait, avec l’entraîneur Sergio Órteman dans la surface, suspendu en raison d’une précédente expulsion. Une belle première mi-temps pour les locaux et joué dans le champ de l’adversaire, qui dans cette période n’a pénétré que le Dean avec un superbe tir de José Luis Granados, à la dixième minute, qu’Alfredo Aguilar a bloqué.

Le jeu aérien d’Olimpia a été essentiel dans ce domaine dans lequel le gardien Cristopher Varela était confiant jusqu’à ce qu’il reçoive le premier, le 24, après une passe de la tête de Jorge Recalde qui a été connectée au rebond par Ortiz, qui a ouvert le score avec une tête impeccable. Six minutes plus tard vint le deuxième, un tir à bout portant de Quintana passer de Recalde.

Les Vénézuéliens ont tenté de vaincre avec des contre-attaques indécises et difficiles à tirer parti du tandem offensif formé par le Panaméen Freddy Gondóla et Lucas Gómez.

Olimpia très dangereux a également commencé le deuxième acte, verrouillant Táchira et avec le Colombien Sergio Otálvaro à nouveau comme moteur. Dans l’une de ces attaques, l’arbitre Diego Haro a sifflé en 53 comme peine une main douteuse du défenseur Trejo qui a impitoyablement exécuté Gonzalez. Cependant, l’Argentin riposterait au bout de sept minutes, après un jeu lancé par l’incombustible Gondola qui avait fait une fausse couche à Otálvaro. Le coup franc de Maurice Coba était dirigé par Trejo, délogeant Aguilar et avec le 3-1 forçant les Asuncenos à se dépêcher davantage.

En 65, Táchira se retrouva avec un de moins avec le expulsion de Francisco Flores, par double avertissement. Dans cette position, en 69, Pitta, dans un lien forcé et compliqué avec le redressement, il a fait le quatrième. Et deux minutes plus tard, le Viking, qui avait remplacé l’attaquant Walter González dans le premier, a écrasé le cinquième avec un grand but.

Dans le va-et-vient, c’était au tour des Vénézuéliens avec l’objectif de Angarita, au centre d’Edgar Pérez.

L’infériorité numérique de Táchira a été notée et le sixième d’Olimpia provenait d’une menace maîtresse d’Alejandro Silva, dégagée par la défense et de l’extérieur de la zone captée par Ortiz, qui a lancé un missile croisé au poste de Varela.

Inter rejette toujours

le International Le Brésilien a donné ce mercredi un Match nul 0-0 avec Always Ready Cela a permis de se qualifier pour le huitième de la Copa Libertadores en tant que premier du groupe B et d’éliminer l’équipe bolivienne du tournoi. L’équipe dirigée par l’Espagnol Miguel Ángel Ramírez a menotté l’équipe aux cheveux roux au stade Beira-Rio de Porto Alegre, mais n’a pas été en mesure de transformer ses nombreuses opportunités en buts. Le jeune attaquant chilien Carlos Palacios a été le meilleur des Colorados, bien qu’il ait été quelque peu erratique dans les derniers mètres. L’attaquant péruvien Paolo Guerrero est entré du banc à la 76e minute sans conséquences majeures.

Le point obtenu contre les Boliviens et la défaite encombrante du Vénézuélien Deportivo Táchira par 6-2 contre le Paraguayen Olimpia à Asunción ont suffi à l’Inter pour terminer en tête de son groupe, avec 10 points. Olimpia l’accompagnera au huitième du tournoi de club de football le plus prestigieux d’Amérique, qui a terminé avec 9 points, le même que Táchira, mais avec un meilleur équilibre des buts. Táchira devra se contenter d’aller aux 16 derniers de la Copa Sudamericana, tandis que Always dit au revoir avec sept points et aucun prix.

L’Inter a commencé très solide contre une équipe bolivienne très fragile qui avait son meilleur homme en gardien Carlos Lampe avec plusieurs arrêts valables. Dans le premier quart d’heure, les Brésiliens ont accumulé trois occasions très claires, la première dans les bottes du côté argentin Saravia que Lampe a détruit. Le gardien international bolivien a également brillé pour bloquer un tir de Thiago Galhardo, qui a rapidement envoyé une tête sur la barre transversale.

A l’Inter, Palacios, 20 ans, a été très actif tout au long du match. Il a trouvé Taison facilement, de retour au Brésil après une décennie dans le football ukrainien, et c’était un casse-tête pour la défense rivale. Le seul défaut, le manque de visée.

La domination des colorados était claire. Ils sont venus toucher le 80% de la position, mais il n’y avait aucune nouvelle de l’objectif. Le tirage au sort en valait la peine d’être le premier du groupe.

Dans les premières mesures de la seconde mi-temps, Always a fait peur avec un tir lointain de John Jairo Mosquera qui a tenté de profiter de la position avancée de Marcelo Lomba. L’attaquant colombien échouerait quelques minutes plus tard un heads-up contre le gardien brésilien, dans une autre erreur à la sortie du ballon des élèves de Ramírez.

L’entraîneur espagnol a voulu changer le cours du jeu avec un carrousel de changements. Rien n’a changé, pas même avec l’entrée de Guerrero, récemment rétabli d’une tendinite au genou. Au final, l’Inter en huitièmes de finale avec un croisement avantageux a priori et Always, adieu définitif aux compétitions de Conmebol pour cette année, malgré leurs deux triomphes en phase de groupes.