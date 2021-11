Barcelone complète la nomination de Xavi – Dernier mot sur le football

Après le départ de Ronald Koeman, Barcelone a finalisé la nomination de la légende du club Xavi, comme l’a confirmé Al-Sadd, qui a publié un communiqué disant : « L’administration Al-Sadd a accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de libération. stipulé dans le contrat. Nous avons convenu d’une coopération avec Barcelone à l’avenir »

Ayant juste précédemment dirigé Al-Sadd, avant de partir pour Barcelone, le CV managérial de Xavi n’est pas exactement rempli d’expérience. Une chose sur laquelle il est un expert, cependant, est Barcelone. L’ancien milieu de terrain a passé 17 ans au club catalan et a remporté d’innombrables honneurs dans certaines des meilleures équipes que le football ait jamais vues.

L’équipe que Xavi supervise contraste entièrement avec les équipes dans lesquelles il a joué au Camp Nou. Mais, il en sera déjà bien conscient ; il connaîtra l’étendue de la tâche qui l’attend.

Barcelone complète la nomination de Xavi

Succès instantané peu probable

Tel est l’état de désarroi à Barcelone en ce moment, aucun manager au monde ne pourrait entrer et connaître un succès instantané. Ceci est un projet. Et cela convient à Xavi, qui a la possibilité de façonner sa carrière de manager à partir d’ici. L’Espagnol aura toujours du talent à sa disposition, bien que sans l’expérience nécessaire pour sauter directement du trou flagrant creusé par les mains couvertes de cupidité de ceux qui sont au sommet, et sera soucieux d’établir un plan clair avec ce talent.

Pour le moment, Barcelone occupe la 9e place, à neuf points du leader de la Liga, le Real Madrid, et à six points des places de la Ligue des champions. Bien que la pression de l’argenterie ne soit pas sur Xavi, il devrait certainement terminer dans les quatre premiers. La simple pensée de Barcelone en Ligue Europa la saison prochaine suffit à envoyer des ondes de choc dans le monde du football ; cela pourrait bien devenir leur réalité s’ils ne parviennent pas à reprendre la forme, cependant.

Xavi connaîtra la tâche à accomplir ; il saura la pression exercée sur lui, et il saura à quel point il est important de bien démarrer au Camp Nou.

Photo principale

Intégrer à partir de .