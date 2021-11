Barcelone complote le mouvement dur de janvier pour l’as de Man Utd, Solskjaer ne peut pas perdre

Barcelone envisage un raid en janvier pour l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani, mais l’approche dure de la partie espagnole pourrait accorder un sursis à Ole Gunnar Solskjaer.

En réponse directe à leur humiliation 5-0 aux mains de Liverpool, Manchester United a mis en œuvre un changement de formation. Solskjaer a depuis déployé une ligne de fond de trois hommes, permettant à un coureur plus disposé de s’associer à Cristiano Ronaldo en haut.

Le changement a donné des résultats mitigés jusqu’à présent. United a battu Tottenham avant le limogeage de Nuno Espirito Santo. Cependant, ils ont lutté contre l’Atalanta et ont été confortablement coulés par Manchester City samedi.

Mais avec United n’ayant gardé que deux feuilles blanches en 16 matches toutes compétitions confondues cette année, la nouvelle formation pourrait être là pour rester.

Si tel est le cas, Edinson Cavani sera d’une importance cruciale pour le système. La volonté de l’Uruguayen de faire pression sur les défenseurs de l’opposition a été saluée. De plus, il semble déjà avoir développé une entente prometteuse avec Ronaldo lors de leurs sorties limitées ensemble jusqu’à présent.

Cependant, Cavani est dans la dernière année de son contrat à Old Trafford. Les rapports suggèrent qu’il passera à la fin de la saison, avec un retour en Amérique du Sud pour rejoindre Boca Juniors une possibilité distincte.

Un autre point d’atterrissage potentiel est Barcelone. Le géant espagnol est à la recherche de renforts immédiats pour sa ligne avancée en sous-effectif.

Martin Braithwaite est absent en raison d’une grave blessure au genou. De plus, Sergio Aguero manquera au moins trois mois après avoir reçu un diagnostic de problème cardiaque.

Et selon Sport Witness, Cavani a été installé en option pour le nouveau manager Xavi.

Cependant, la situation financière périlleuse du club les verra insister sur l’absence de frais dans tout déménagement potentiel. Comme on pouvait s’y attendre, United n’est pas d’accord avec ce récit, l’article indiquant qu’ils « exigeraient des frais » avant de sanctionner une sortie en janvier.

Que Barcelone viserait donc un accord de prêt ou la signature d’un accord de pré-contrat avant un coup d’agent libre l’été prochain n’est pas précisé.

Néanmoins, nous pensons que United et surtout Solskjaer seront extrêmement réticents à laisser partir Cavani de toute façon.

Man Utd envisage un changement curieux de Sancho

Pendant ce temps, Jadon Sancho pourrait être converti à un poste différent si Manchester United persiste avec la nouvelle formation de Solskjaer, selon un rapport.

Solskjaer a récemment changé la formation de United en 3-4-1-2. Dans un tel système, il n’y a pas de place pour un ailier naturel. Dans cet esprit, . affirme que les entraîneurs de United envisagent de convertir Sancho en arrière droit.

Cela semble une étape assez drastique pour un joueur dont le nombre de buts a atteint deux chiffres lors de chacune de ses trois dernières saisons avec Dortmund. Mais à l’heure actuelle, il n’y a aucun rôle dans lequel Sancho pourrait fonctionner dans le système auquel United pourrait s’en tenir.

De plus, les chefs de club sont de plus en plus préoccupés par la sortie offensive d’Aaron Wan-Bissaka. L’ancien homme de Crystal Palace est l’arrière droit de premier choix du club.

Mais il a toujours impressionné plus défensivement que d’aller de l’avant. Poussées plus loin dans la nouvelle configuration, ces préoccupations ne feront que devenir plus importantes.

Par coïncidence, des rapports remontant à juin suggéraient Wan-Bissaka pourrait devenir défenseur central dans un dos à trois. Cela laisserait United avec un dilemme sur la façon de combler le poste d’ailier arrière, malgré la présence de Diogo Dalot.

