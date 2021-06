Barcelone “confiant” d’avoir obtenu la prolongation du contrat de Lionel Messi au milieu des liens persistants entre Man City et le PSG

Barcelone est de plus en plus convaincu que Lionel Messi signera un nouveau contrat – mettant ainsi fin aux discussions sur un éventuel transfert à Man City ou au Paris Saint-Germain.

L’accord actuel de Messi devrait expirer cet été, seulement 12 mois après avoir déclaré publiquement qu’il voulait quitter le club de LaLiga.

Le sujet de l’avenir de Messi à Barcelone a rappelé un feuilleton

La signature d’un ami proche et compatriote Sergio Aguero sur un transfert gratuit de Manchester City semble avoir scellé l’accord en tant que tel.

Selon le gourou fiable des transferts Fabrizio Romano, Barcelone travaille sur les derniers détails et clauses d’un nouvel accord de deux ans pour Messi.

Le nouveau président du Barça, Joan Laporta, s’est engagé à faire tout son possible pour garder Messi au club.

S’exprimant la semaine dernière, il a indiqué qu’un accord était sur le point d’être conclu, déclarant: “Leo mérite sûrement plus et pourrait faire plus ailleurs, mais son désir est de faire du Barca un grand.

« Je suis sûr qu’il apprécie l’effort que nous déployons, et je pense qu’il est excité et motivé par le projet que nous construisons.

“Pour Leo, ce n’est pas une question d’argent, c’est une question d’équipe et de ses chances de gagner.

“Léo, avant tout, veut se sentir à l’aise, se sentir apprécié. Et puis gagner.