Barcelone confiant en veut plus contre Séville

La solide performance de Barcelone contre Séville a été une fin rassurante pour une année mouvementée.

Rappelons que les géants catalans seront bientôt de retour au sommet s’ils continuent à faire les choses dans le bon sens.

Oui, Séville surperforme cette saison, et ils ont mérité le droit d’avoir un moment comme celui-ci en prenant des décisions judicieuses au fil des ans et en se mettant en position de réussir.

Barcelone peut apprendre d’eux sur la façon de diriger un club et, espérons-le, éviter de devoir revivre une année comme 2021, mais ils semblaient se réveiller et se rendre compte mardi qu’ils étaient toujours l’équipe la plus talentueuse.

Malgré la formation maladroite et difficile à articuler, en raison de la crise persistante des blessures, les Blaugrana étaient une unité cohérente et ont emmené le match à Séville du début à la fin.

Les conditions météorologiques orageuses ont peut-être contribué à la tactique, mais le résultat était presque un Barcelone classique, calme en possession avec une accumulation patiente, sachant que les chances se présenteraient.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Cela ne nécessitait pas l’esprit guerrier de Gavi, ni l’exubérance juvénile d’Abde et Ferran Jutgla.

La mécanique de l’équipe collective cliquait et Barcelone a pu surpasser Séville 7 à 1 avec des tirs au but.

Les coups de pied arrêtés défensifs restent cependant le talon d’Achille, et Séville en a profité avec son premier véritable effort devant le but. Aussi frustrant que cela puisse être, vous devez croire que cela peut être corrigé avec un encadrement approprié.

Barcelone a fait le plus dur.

Séville a joué de manière moche et a eu la chance d’obtenir autant de clémence de la part des arbitres. Deux cartons jaunes ne racontent vraiment pas l’histoire.

Au bout du compte, ils avaient l’air carrément frustrés et désespérés, certainement pas le caractère d’une équipe en compétition pour un titre national.

C’était peut-être un complexe d’infériorité, un rappel difficile que cette fenêtre de compétition sera brève, car le Barcelone de Xavi se battra pour revenir au sommet en un rien de temps.

Un but imposant pour Ronald Araujo, alors que Jules Kounde paraissait petit en ne gardant pas ses émotions intactes.

Un Ousmane Dembele dangereux et de classe mondiale, qui est venu à quelques centimètres du vainqueur du match avec un effort de courbe impérial, tandis que Séville n’avait aucune menace d’attaque équivalente.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Ce que Xavi a toujours su, tout en essayant de faire en sorte que ses joueurs le voient aussi, c’est que Barcelone est toujours Barcelone.

Séville est toujours Séville.

Et ça veut dire quelque chose.

Dans ce cas, cela signifie que les Blaugrana auraient dû trouver un moyen de gagner la partie.

Avec plus de 20 minutes de jeu avec un seul homme d’avance, ce fut une déception de ne pas les voir faire plus.

En effet, il y a eu des appels serrés, et Séville a certainement utilisé les arts sombres pour gâcher la fête, et c’était peut-être juste le manque d’options sur le banc.

En fin de compte, cependant, cela ressemble à des excuses.

La vérité est qu’il y avait du sang dans l’eau, mais Barcelone n’a pas eu l’urgence et l’instinct de tueur pour faire le travail.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Cela doit être la prochaine étape en 2022.

Transformez une bonne performance contre une bonne équipe en un moyen d’obtenir un résultat contre une bonne équipe.

Et il y aura des opportunités avec Naples et le Real Madrid qui attendent sur le pont.

Pour Xavi, je dis travail bien fait jusqu’à présent. Vous avez traversé un chapitre d’ouverture très difficile, et l’équipe a intérêt à vous avoir comme chef.

Nous savons que la légende du Barça n’est pas satisfaite et ne se reposera pas sur ses lauriers.

Il est temps de retrouver la santé avec des joueurs qui reviennent de blessure et plus forts avec une fenêtre de transfert productive.

Cette équipe a ce qu’il faut pour atteindre ses objectifs dans la nouvelle année.

Contre Séville, ils l’ont prouvé.