Barcelone confirme Aguero pour 10 semaines avec une blessure au mollet

L’investissement afflue dans sa société holding, Sapphire Foods Mauritius, une entité promue par Samara Capital, selon le communiqué. Sapphire Foods, promu par Samara Capital, qui est le plus grand franchisé de Yum Brands dans le sous-continent indien avec plus de 435 magasins, a levé des fonds crore de Rs 1 150 grâce à un mélange […] More