Barcelone confirme la blessure aux ischio-jambiers de Frenkie de Jong

Barcelone a confirmé lundi que Frenkie de Jong était hors de combat en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée contre le Real Madrid dimanche.

Il n’y a aucune mention de la durée pendant laquelle De Jong sera absent, mais il semble qu’il manquera au moins deux matchs, à commencer par le déplacement de mercredi au Rayo Vallecano.

Il a été rapporté que De Jong avait en fait eu le problème avant le match de dimanche mais a fini par jouer quand même et a simplement aggravé le problème.

Diario AS rapporte que Barcelone espère que De Jong pourrait être de retour pour le déplacement au Dynamo Kiev en Ligue des champions le 2 novembre. Le Barça affrontera ensuite le Celta Vigo quatre jours plus tard avant la dernière pause internationale de 2021.

Il sera intéressant de voir comment Koeman alignera son équipe sans De Jong contre Rayo Vallecano, d’autant plus que Pedri pourrait ne pas être de retour non plus. Sergi Roberto pourrait entrer dans l’équipe mais Nico Gonzalez et Riqui Puig espèrent des minutes.