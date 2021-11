Barcelone confirme l’absence de Sergio Aguero pour au moins trois mois

Barcelone a annoncé que l’attaquant Sergio Aguero manquera au moins les trois prochains mois après avoir subi des tests cardiaques à l’hôpital.

DERNIÈRES NOUVELLES | Le joueur du Barça Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il n’est pas disponible pour la sélection et, au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 – FC Barcelone (@FCBarcelona) 1er novembre 2021

L’Argentin a été hospitalisé après avoir été expulsé lors de la première mi-temps du match nul de samedi contre Alaves en Liga.

Le Barça a confirmé plus tard qu’Aguero avait souffert d’inconfort thoracique et subirait des tests cardiaques. Il a été rapporté plus tard que l’homme de 33 ans avait reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque.

Les géants catalans ont maintenant proposé une nouvelle mise à jour et expliqué comment Aguero ne sera pas disponible pour la sélection pour le moment.

« Le premier joueur de l’équipe Sergio Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il n’est pas disponible pour la sélection et au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération. « L’Argentin a été transporté à l’hôpital pour une évaluation cardiologique samedi à la suite du match Barça contre Alavés au cours duquel l’attaquant du Barça s’est senti mal en première mi-temps et a été remplacé avant la mi-temps par Philippe Coutinho. » Origine | FC Barcelona

Envoyons nos meilleurs vœux à Kun et espérons qu’il se rétablira rapidement et complètement.