Barcelone confirme l’absence d’Oscar Mingueza en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

in

Barcelone a confirmé mardi que le défenseur Oscar Mingueza était sur le point de rester sur la touche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’arrière central est de retour au club après avoir fait partie de l’équipe espagnole qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo

Mingueza a disputé trois matchs aux Jeux olympiques avant que sa campagne ne se termine par une blessure qui le verra également manquer le début de la saison avec Barcelone.

Voici le communiqué officiel du club :

« Les tests effectués sur le joueur Óscar Mingueza mardi au centre médical du Club ont confirmé qu’il souffre d’une blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche. Le joueur n’est pas disponible pour la sélection et son retour dépendra de sa récupération. Origine | FC Barcelona

Les premiers rapports suggèrent que la blessure n’est pas trop grave et que Mingueza ne manquera que deux ou trois semaines. Il rejoint Sergio Aguero, Ansu Fati, Marc-André ter Stegen et Ousmane Dembele sur la liste des blessés.

Pendant ce temps, les coéquipiers olympiques de Mingueza Eric Garcia et Pedri devraient reprendre l’entraînement plus tard cette semaine. On pense que les deux joueurs seront de retour mercredi ou jeudi.