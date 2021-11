Barcelone confirme les blessures de Nico Gonzalez et Eric Garcia

Barcelone a fait le point sur les blessures des jeunes Eric Garcia et Nico Gonzalez dimanche après le retrait des deux joueurs contre le Celta Vigo.

Garcia a été remplacé à la mi-temps en raison d’une blessure à l’aine, ce qui signifie qu’il ne rejoindra pas l’équipe d’Espagne pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Suède et la Grèce.

Nico a duré un peu plus longtemps à Balaidos mais a demandé à être remplacé en seconde période et on lui a maintenant diagnostiqué une tension à l’aine.

Le joueur de 19 ans avait été appelé dans l’équipe espagnole des moins de 21 ans lors de la pause internationale, mais il manquera désormais ses matchs contre Malte et la Russie.

Il n’y a aucune indication sur la durée de l’absence de Nico, mais j’espère que ce n’est pas un problème grave et qu’il sera bientôt de retour pour les Catalans.

Nico a saisi les chances de la première équipe qu’il a eues cette saison avec les deux mains et a déjà fait 11 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

Le duo rejoint Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Pedri, Gerard Pique, Sergino Dest et Martin Braithwaite sur une liste de blessures croissante et inquiétante au Camp Nou,