Barcelone confirme les blessures de Pedri et Jordi Alba

Barcelone a confirmé que Pedri et Jordi Alba ont tous deux subi des blessures contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi.

Pedri a joué les 90 minutes entières mais est maintenant prêt pour un sort avec une blessure à la cuisse, tandis qu’Alba est parti tard avec un problème aux ischio-jambiers.

Voici les mises à jour officielles du club.

« Le joueur de l’équipe première Pedri a une blessure au quadriceps à la cuisse gauche. Le joueur n’est pas disponible pour la sélection et sa récupération dictera son retour. « Des tests effectués mercredi matin sur Jordi Alba ont révélé qu’il s’était endurci le muscle biceps fémoral de son ischio-jambier droit. En conséquence, le joueur n’est pas disponible pour la sélection tant qu’il n’a pas récupéré.

Les premiers rapports suggèrent qu’Alba sera absent pendant un mois et ne sera de retour qu’après la prochaine pause internationale en octobre. Pedri sera de retour avant de s’absenter de certains matchs de Liga.

L’adolescent devrait être absent pendant « 2-3 semaines », mais pourrait revenir pour le voyage à l’Atletico Madrid le 2 octobre, selon Diario AS.

Les blessures ajoutent aux problèmes de Koeman après la défaite du Bayern et avant une course chargée avec Grenade, Cadix et Levante en l’espace de sept jours la semaine prochaine.